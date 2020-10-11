9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века

Вы узнаете, каких выдающихся людей помнит белоснежная Графская пристань, почему главная площадь города носит имя Нахимова и как сложилась судьба посвященного ему монумента. А также увидите Вечный огонь и услышите, как защитники Севастополя помогли нашей армии преломить ход битвы при Сталинграде. Кроме того, оцените символ города — памятник Затопленным кораблям, видевший революцию и начало Великой Отечественной войны.

История на каждом шагу

Поднявшись на городской холм, вы рассмотрите Адмиралтейский собор Святого Владимира, переживший лихолетья Гражданской и Великой Отечественной войн. Далее погуляете по Матросскому бульвару и услышите историю 📖 первого памятника Севастополя, посвященного легендарному командиру брига «Меркурий». А еще увидите, как преобразилась биологическая станция, созданная Миклухо Маклаем в конце XIX века.

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей.