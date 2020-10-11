9 отзывов оставили туристы

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Севастополь — первое знакомство

Погулять по историческому центру и увидеть его самые важные и живописные места на обзорной экскурсии

4.9
9 отзывов
Любовь
Любовь – Гид из Севастополя
Вы пройдете по цветущим улицам, бульварам и холмам, рассмотрите «визитные карточки» Севастополя и насладитесь его чарующими панорамами.

А также погрузитесь в богатое прошлое города и услышите о героях первой и второй оборон и о повлиявших на них мистических событиях.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века
Вы узнаете, каких выдающихся людей помнит белоснежная Графская пристань, почему главная площадь города носит имя Нахимова и как сложилась судьба посвященного ему монумента. А также увидите Вечный огонь и услышите, как защитники Севастополя помогли нашей армии преломить ход битвы при Сталинграде. Кроме того, оцените символ города — памятник Затопленным кораблям, видевший революцию и начало Великой Отечественной войны.

История на каждом шагу
Поднявшись на городской холм, вы рассмотрите Адмиралтейский собор Святого Владимира, переживший лихолетья Гражданской и Великой Отечественной войн. Далее погуляете по Матросскому бульвару и услышите историю 📖 первого памятника Севастополя, посвященного легендарному командиру брига «Меркурий». А еще увидите, как преобразилась биологическая станция, созданная Миклухо Маклаем в конце XIX века.

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей.

Начало и место завершения
🚩 у Графской пристани
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь, я гид с 15-летним стажем. Живу в Севастополе с раннего детства и очень люблю свой город. Постараюсь показать его так, чтобы он остался в вашем сердце навсегда!
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9 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Замечательная экскурсия. Любовь провела экскурсию со всей душой. Видно, как экскурсовод любит свой город и гордится им. Однозначно рекомендуем!
29 сентября 2020
Отличная экскурсия! отлисный гид! отличный человек!
22 сентября 2020
Интересная экскурсия с обаятельным, знающим гидом. Спасибо, мы познакомились и влюбились в Севастополь благодаря Вам.
5 сентября 2020
Мы в первый раз были в Севастополе. Прекрасный город. Любовь хороший экскурсовод, нам было интересно, потом по возвращении подробнее почитали про подвиги и другие исторические события... что касается маршрута, трудно сказать, так как мы были впервые, но так как экскурсия рассчитана на 2. 5 часа, наверное, это был оптимальный маршрут... нам было интересно! Любови спасибо за знакомство с городом.
28 августа 2020
Немного опоздали, но экскурсовод подождала нас, не уменьшив время проведения, за что безумно благодарны. Переплетение истории, значимые события открывались с панорамного вида, рисуя в воображении былые времена. Экскурсия довольно долгая, так что следует рассчитать время прибытия - мы попали в самое жаркое солнце, но ввиду увлекательной беседы время прошло незаметно. Путь окружил центральную площадь и прилегающие монументы. Для первого Знакомства с городом - героем настоятельно рекомендую. Спасибо ещё раз )
25 августа 2020
Были в Севастополе первый раз, и экскурсия, соответственно, была первая, поэтому мне не с чем сравнить. В целом неплохо, достаточно интересно.
Полина
19 августа 2020
Очень благодарны с подругой за прекрасную экскурсию, которая помогла прочувствовать город! Прекрасное первое впечатление, которое помогло влюбить в город с первого раза!
19 августа 2020
Нам повезло. С нами был отличный гид. Очень интересно, с многочисленными подробностями Любовь рассказала нам про центр города. Это мы оценили, когда отдыхая после экскурсии, сидели на лавочке и услышали, как другие экскурсоводы с большими группами очень скупо и поверхностно описывали те же места. Экскурсовод также посоветовала вкусную столовую и ещё несколько мест для посещения.
18 августа 2020
18 августа посетили экскурсию,, Севастополь- первое знакомство,,. Мы первый раз в этом чудесном городе. Любовь просто влюбила нас в свой родной город. Мы узнали о Севастополе наверное все от его основания до сегодняшних дней. Увидели самые красивые знаковые места города. Экскурсия очень понравилась. Впечатлений и эмоций получили массу. Огромное спасибо за экскурсию. Рекомендуем гида.

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