Проведите весело 🥳 время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь 🥧. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель 🏨 Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма 🌴 Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Важная информация:• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;

Запрещено брать на борт еду и напитки;

Подходит для людей на инвалидных креслах.