  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Dubai. Trip
Dubai. Trip – Гид из Дубая
Отправляйтесь в двухчасовой тур на роскошной яхте 🛥️.

Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на этой яхте 🛥️ есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой.

С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.

Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $54 за человека

    Заказать экскурсию
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Проведите весело 🥳 время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь 🥧. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель 🏨 Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма 🌴 Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Важная информация:• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на борт еду и напитки;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Dubai. Trip
Dubai. Trip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов оставили туристы

Dubai. Trip проводит ещё 3 экскурсии

Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
$40.57
4 часа
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
34 отзыва
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
$125
1.5 часа
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
0 отзывов
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
$101
4 часа
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
$43
5.5 часов
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
157 отзывов
Дубай — первая встреча
скидка15%
200
$170
8 часов
Дубай — первая встреча
144 отзыва
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
$35
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
101 отзыв
Знакомство с Дубаем
$150
8 часов
Знакомство с Дубаем
97 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
83 отзыва
О Дубае с любовью
$180
8 часов
О Дубае с любовью
71 отзыв
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии