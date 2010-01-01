Что вас ожидает:Приготовьтесь надышаться самым чистым воздухом из курортов КМВ. Железноводск окружён горами, высота которых не превышает 1401 м. Это горы-лакколиты: Железная, Развалки, Бештау, Медовая, Верблюд 🐪, Бык.

14:20 — выезд из Ессентуков. До Железноводска 25 км

Первым в маршруте будет посещение декоративного озера. Чтобы к нему подъехать, проезжаем мимо достопримечательностей 🏛️ города: дома Иноземцева (известный инженер), арены с одноимённым названием города, ванн Островского, лечебницы грязями, зданий санаториев и вокзала, который является точным отражением Бештау. Приготовьтесь слушать истории 📖 гида об этих местах!

15:00 — остановка у здания санатория

Мы пешком направляемся к искусственному озеру, которое было выкопано энтузиастами города в 1954 г. возле гор ⛰️ Развалка и Железная. На берегу можно сфотографироваться с символом КМВ — орлом, который сидит с распростёртыми крыльями на скале. Через полчаса уезжаем для пешей экскурсии 🧭 по курортному парку. Во время пути экскурсовод рассказывает истории города и знаменитых людей, посещающие Железноводск. Останавливаемся у Лермонтовского бювета, где любил пить воду поэт.

15:40 — начинаем осмотр парка

Вы увидите Лермонтовский сквер с памятником поэту; исторические строения: церковь ⛪ Покрова, краеведческий музей 🖼, дом княжны Мери. Сфотографироваться можно у скульптуры «Отдыхающий», которая находится в санатории Тельмана.

Курортный лечебный парк 🌳 был основан в 1825 г. на юго-востоке горы Железная. Проектировали парк братья-архитекторы Бернардацци. Парк занял 57 га и был разбит на основе природного леса. Границ у него нет, он постепенно переходит в Бештаугорский лес, который занимает участок более 12 тыс. га. Путешествуя по основной аллее парка, проходим возле здания, где жил Ион Карпов. В этом доме была последняя ночь Лермонтова перед смертельной дуэлью. Далее направляемся к памятнику «Яйцо» и к Музыкальной беседке. Экскурсовод познакомит вас с Пушкинской галереей, а также с дачей Бухарского. Вы прогуляетесь 👣 по Пушкинскому парку и «Цветочному календарю» до половины пятого.

Отправляемся пробовать минеральную воду

Сначала из Славянского источника, потом идём на дегустацию к Смирновскому источнику. Состав химических элементов в источниках позволяет отнести воду к углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевым водам. К их отличительной особенности относится высокая температура. Качества воды признаны на мировом уровне. И Железноводск знаменит благодаря минеральным источникам! Возле фонтана ⛲ вы познакомитесь с рассказом гида об орле, эмблеме КМВ.

17:00 — спуск по лестнице, выход к лечебнице и к автобусу

18:30 — возвращаемся в Ессентуки