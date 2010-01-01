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Железноводск и минеральные источники

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Наша экскурсия ⛳ познакомит вас с самым северным и живописным городом КМВ.

Железноводск расположился у подножья горы ⛰️ Железная, и окружён горами-лакколитами (не образовавшиеся вулканы, лавовые купола, выдавившиеся из мантии миллионы лет назад).

Маршрут экскурсии 🧭 проходит по центру города и в курортном парке 🌳.

Вас ждёт знакомство с историей 📖 города, его лечебным профилем, дегустация минеральной воды из железоводских источников.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Железноводск и минеральные источники
Железноводск и минеральные источники

Что вы увидите

  • Декоративное озеро
  • ванны Островского
  • лечебница грязями
  • Музыкальная беседка
  • Курортный лечебный парк
  • Пушкинская галерея
Что вас ожидает:Приготовьтесь надышаться самым чистым воздухом из курортов КМВ. Железноводск окружён горами, высота которых не превышает 1401 м. Это горы-лакколиты: Железная, Развалки, Бештау, Медовая, Верблюд 🐪, Бык.
14:20 — выезд из Ессентуков. До Железноводска 25 км
Первым в маршруте будет посещение декоративного озера. Чтобы к нему подъехать, проезжаем мимо достопримечательностей 🏛️ города: дома Иноземцева (известный инженер), арены с одноимённым названием города, ванн Островского, лечебницы грязями, зданий санаториев и вокзала, который является точным отражением Бештау. Приготовьтесь слушать истории 📖 гида об этих местах!
15:00 — остановка у здания санатория
Мы пешком направляемся к искусственному озеру, которое было выкопано энтузиастами города в 1954 г. возле гор ⛰️ Развалка и Железная. На берегу можно сфотографироваться с символом КМВ — орлом, который сидит с распростёртыми крыльями на скале. Через полчаса уезжаем для пешей экскурсии 🧭 по курортному парку. Во время пути экскурсовод рассказывает истории города и знаменитых людей, посещающие Железноводск. Останавливаемся у Лермонтовского бювета, где любил пить воду поэт.
15:40 — начинаем осмотр парка
Вы увидите Лермонтовский сквер с памятником поэту; исторические строения: церковь ⛪ Покрова, краеведческий музей 🖼, дом княжны Мери. Сфотографироваться можно у скульптуры «Отдыхающий», которая находится в санатории Тельмана.
Курортный лечебный парк 🌳 был основан в 1825 г. на юго-востоке горы Железная. Проектировали парк братья-архитекторы Бернардацци. Парк занял 57 га и был разбит на основе природного леса. Границ у него нет, он постепенно переходит в Бештаугорский лес, который занимает участок более 12 тыс. га. Путешествуя по основной аллее парка, проходим возле здания, где жил Ион Карпов. В этом доме была последняя ночь Лермонтова перед смертельной дуэлью. Далее направляемся к памятнику «Яйцо» и к Музыкальной беседке. Экскурсовод познакомит вас с Пушкинской галереей, а также с дачей Бухарского. Вы прогуляетесь 👣 по Пушкинскому парку и «Цветочному календарю» до половины пятого.
Отправляемся пробовать минеральную воду
Сначала из Славянского источника, потом идём на дегустацию к Смирновскому источнику. Состав химических элементов в источниках позволяет отнести воду к углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевым водам. К их отличительной особенности относится высокая температура. Качества воды признаны на мировом уровне. И Железноводск знаменит благодаря минеральным источникам! Возле фонтана ⛲ вы познакомитесь с рассказом гида об орле, эмблеме КМВ.
17:00 — спуск по лестнице, выход к лечебнице и к автобусу
18:30 — возвращаемся в Ессентуки
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Железноводск и минеральные источники
Железноводск и минеральные источники
Железноводск и минеральные источники
Железноводск и минеральные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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