Знакомство со снаряжением

Начало экскурсии 🧭 проходит в дайв-центре. Турист знакомится со снаряжением, проводится техника безопасности и обучение языку жестов.

С вами все время будут профессиональные инструкторы, которые помогут овладеть навыками дайвера и обеспечат вам полную безопасность. Далее происходит подбор снаряжения по размеру.

Погружение с лодки

Производится пробное погружение и адаптация к легочному автомату на глубине 3-х метров, где можно покормить рыбок прямо с руки. На этой отметке осуществляется привал и ведется фотосессия 📷 плавное погружение ниже, на глубину 15 метров в подводное ущелье, где вас ожидают подводные якоря на самом дне ущелья.