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Дайвинг в открытом море

Вадим Ш.
Вадим Ш. – Гид из Геленджика
Экскурсия ⛳ для тех, кто не боится покорять морские глубины.

Вас ждет погружение с аквалангом в Чёрном море 🌊 до 15-ти метров с сопровождением инструктора.

Если вы новичок — не переживайте, наши опытные инструкторы помогут вам.

Подбор снаряжения, обучение и сопровождение при погружении включены в стоимость.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Дайвинг в открытом море
Дайвинг в открытом море

Что вы увидите

  • Геленджикская бухта
  • Чёрное море
  • Якорная банка
  • Подводный мир
Знакомство со снаряжением
Начало экскурсии 🧭 проходит в дайв-центре. Турист знакомится со снаряжением, проводится техника безопасности и обучение языку жестов.
С вами все время будут профессиональные инструкторы, которые помогут овладеть навыками дайвера и обеспечат вам полную безопасность. Далее происходит подбор снаряжения по размеру.
Погружение с лодки
Производится пробное погружение и адаптация к легочному автомату на глубине 3-х метров, где можно покормить рыбок прямо с руки. На этой отметке осуществляется привал и ведется фотосессия 📷 плавное погружение ниже, на глубину 15 метров в подводное ущелье, где вас ожидают подводные якоря на самом дне ущелья.
Что входит
  • Трансфер по городу
  • Обучение
  • Подбор снаряжения
  • Погружение, сопровождаемое экскурсоводом
Что не входит
  • Фото и видеосъёмка (500-1000 руб)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Дайвинг в открытом море
Дайвинг в открытом море
Дайвинг в открытом море
Дайвинг в открытом море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ш.
Вадим Ш.
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