Начало экскурсии 🧭 проходит в дайв-центре. Турист знакомится со снаряжением, проводится техника безопасности и обучение языку жестов.
С вами все время будут профессиональные инструкторы, которые помогут овладеть навыками дайвера и обеспечат вам полную безопасность. Далее происходит подбор снаряжения по размеру.
Погружение с лодки
Производится пробное погружение и адаптация к легочному автомату на глубине 3-х метров, где можно покормить рыбок прямо с руки. На этой отметке осуществляется привал и ведется фотосессия 📷 плавное погружение ниже, на глубину 15 метров в подводное ущелье, где вас ожидают подводные якоря на самом дне ущелья.
Что входит
Трансфер по городу
Обучение
Подбор снаряжения
Погружение, сопровождаемое экскурсоводом
Что не входит
Фото и видеосъёмка (500-1000 руб)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.