Душевная прогулка по Геленджику

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Геленджика
Это променад для любителей пройтись неспешным шагом и запечатлеть прекрасное, познакомиться с городом, в котором, как говорят, сбываются мечты.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете какой целебный коктейль самый популярный в Геленджике, где исполняются желания и пополните коллекцию лучшими фото-впечатлениями.
Задать вопрос

Экскурсия

7 800 ₽ за всё до 4 чел.

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Душевная прогулка по Геленджику
Душевная прогулка по Геленджику

Что вы увидите 🤩

  • Набережная
  • Памятник Белой невесте
  • Памятник чеховской Даме с собачкой
  • Створный маяк
  • Аллея звезд
  • Лермонтовский бульвар
  • Андреевский парк
  • и др.
Прогулка 👣 по Геленджику
Геленджик является одной из достопримечательностей 🏛️ Краснодарского края, утопает в зелени круглый год из-за большого количества вечно зеленых хвойных деревьев и кустарников. Весной, во время цветения фруктовых садов, он похож на невесту всю в нежных бело-розовых цветах. Поэтому отдых на курорте прекрасен в любое время года.
Одним из чудес города является его белоснежная Набережная. Гид познакомит вас с культурно-историческими памятниками курорта, легендами, историями и событиями, которые повлияли на становление курорта. Вы увидите современный Геленджик, памятник Белой невесте, чеховской Даме с собачкой, Створный маяк, аллею звезд, Лермонтовский бульвар, Андреевский парк 🌳 и другие культурно-исторические объекты курорта, насладитесь красотой и самобытностью пространства — душевно проведёте время.
🚩 Начало и место завершения: По договорённости
Что входит
  • Транспортное сопровождение (микроавтобус или автомобиль)
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Важная информация
  • Удобная обувь
  • солнцезащитные очки
  • питьевая вода и фотоаппарат будут кстати.
Душевная прогулка по Геленджику
Душевная прогулка по Геленджику
Душевная прогулка по Геленджику
Душевная прогулка по Геленджику
Время проведения: По понедельникам или индивидуально в 10.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Светлана А. проводит ещё 3 экскурсии

Вечерний променад по набережной
Цена за всё – до 10 чел.
7 800
3 часа
Вечерний променад по набережной
По понедельникам в 12:00 или по заявке
На винодельню «Мысхако»
Цена за всё – до 4 чел.
8 600
5 часов
На винодельню «Мысхако»
По средам в 10:00
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
Цена за всё – до 5 чел.
8 600
6 часов
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
1 отзыв
Ежедневно в 10:00

Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Из Геленджика в загадочное Абрау - Дюрсо
Цена за всё – до 4 чел.
6 500
6 часов
Из Геленджика в загадочное Абрау - Дюрсо
всю неделю с 9.00 до 15.00
Джиппинг на по руслу рек к Водопадам
1 600
за 1 чел.
6 часов
Джиппинг на по руслу рек к Водопадам
ежедневно в 8:00 и 14:00
Экскурсии на квадроциклах к озеру
2 500
за 1 чел.
2 часа
Экскурсии на квадроциклах к озеру
1 отзыв
Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Вечерний променад по Геленджику
Цена за всё – до 10 чел.
7 800
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
11 отзывов
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
990
за 1 чел.
2 часа
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
1 отзыв
Вы можете выбрать любое удобное время
Добро пожаловать в Геленджик!
Цена за всё – до 3 чел.
7 800
3 часа
Добро пожаловать в Геленджик!
8 отзывов
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Геленджике