Прогулка 👣 по Геленджику

Геленджик является одной из достопримечательностей 🏛️ Краснодарского края, утопает в зелени круглый год из-за большого количества вечно зеленых хвойных деревьев и кустарников. Весной, во время цветения фруктовых садов, он похож на невесту всю в нежных бело-розовых цветах. Поэтому отдых на курорте прекрасен в любое время года.

Одним из чудес города является его белоснежная Набережная. Гид познакомит вас с культурно-историческими памятниками курорта, легендами, историями и событиями, которые повлияли на становление курорта. Вы увидите современный Геленджик, памятник Белой невесте, чеховской Даме с собачкой, Створный маяк, аллею звезд, Лермонтовский бульвар, Андреевский парк 🌳 и другие культурно-исторические объекты курорта, насладитесь красотой и самобытностью пространства — душевно проведёте время.