Абрау-Дюрсо

После прибытия вас ждет экскурсия ⛳ по заводу с посещением его удивительного подземного мира. Винодельческое хозяйство было основано еще в XIX веке князем Голицыным, которого часто называют «отцом русского шампанского». По его приглашению в Абрау-Дюрсо приезжали французские шампанисты, которые занимались прокладкой туннелей и изготовлением классического вина.

Во время посещения завода вам расскажут о тонкостях производства шампанского и этапах превращения солнечных ягод в благородный напиток. Вы станете свидетелями процесса рождения вин, а в завершение сможете посетить фирменный магазин и купить сувениры 🎁 на память о своем путешествии.

В программу экскурсии 🧭 входит посещение старых погребов постройки XIX столетия, советских туннелей и новых производственных линий. Мы побываем в Центре современного искусства «Галерея света Абрау» и посмотрим фильм 🎥, который повествует об истории 📖 завода. На дегустации вам предложат попробовать 5 образцов шампанского и получить навыки профессионального дегустатора.

Отдых на озере Абрау

Познакомившись с русским игристым вином 🍷, мы направимся к горному озеру Абрау. Водоем находится на высоте 80 метров над уровнем моря 🌊 и своей красотой напоминает озеро Рица — недаром его окрестности зовут «Кавказской Швейцарией». Вы пройдетесь по арт-парку Абрау-Дюрсо, украшенному концептуальными скульптурами, а после этого сможете покататься по озеру на катамаране, лодке ⚓ или теплоходе.