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Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Геленджика
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь изготовления классического игристого шампанского.

По дороге на легендарный завод вы увидите бескрайние виноградники, узнаете немалого интересного о традициях местного виноделия, откроете для себя тайну названия «русского шампанского».

Познакомившись с русским игристым вином 🍷, мы направимся к горному озеру Абрау.

где пройдёмся по парку, а после этого сможете покататься по озеру на катамаране, лодке ⚓ или теплоходе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика

Что вы увидите

  • Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо
После прибытия вас ждет экскурсия ⛳ по заводу с посещением его удивительного подземного мира. Винодельческое хозяйство было основано еще в XIX веке князем Голицыным, которого часто называют «отцом русского шампанского». По его приглашению в Абрау-Дюрсо приезжали французские шампанисты, которые занимались прокладкой туннелей и изготовлением классического вина.
Во время посещения завода вам расскажут о тонкостях производства шампанского и этапах превращения солнечных ягод в благородный напиток. Вы станете свидетелями процесса рождения вин, а в завершение сможете посетить фирменный магазин и купить сувениры 🎁 на память о своем путешествии.
В программу экскурсии 🧭 входит посещение старых погребов постройки XIX столетия, советских туннелей и новых производственных линий. Мы побываем в Центре современного искусства «Галерея света Абрау» и посмотрим фильм 🎥, который повествует об истории 📖 завода. На дегустации вам предложат попробовать 5 образцов шампанского и получить навыки профессионального дегустатора.
Отдых на озере Абрау
Познакомившись с русским игристым вином 🍷, мы направимся к горному озеру Абрау. Водоем находится на высоте 80 метров над уровнем моря 🌊 и своей красотой напоминает озеро Рица — недаром его окрестности зовут «Кавказской Швейцарией». Вы пройдетесь по арт-парку Абрау-Дюрсо, украшенному концептуальными скульптурами, а после этого сможете покататься по озеру на катамаране, лодке ⚓ или теплоходе.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты
Начало
🚩 Геленджик. По договорённости
Место завершения
🏁 Геленджик
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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