Риал Т. – Гид из Геленджика

Мы отправимся в короткий обзорный тур по Абхазии и побываем в самых красивых 🤩 местах этого солнечного региона.



Вы увидите легендарные Гагры и пройдетесь по курортной Пицунде, побываете на водопаде, на котором снимали одну из частей «Приключений Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», сможете посетить дачу Сталина и узнаете как природе удалось создать самый настоящий «Каменный мешок».