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Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур

5
1 отзыв
Риал Т.
Риал Т. – Гид из Геленджика
Мы отправимся в короткий обзорный тур по Абхазии и побываем в самых красивых 🤩 местах этого солнечного региона.

Вы увидите легендарные Гагры и пройдетесь по курортной Пицунде, побываете на водопаде, на котором снимали одну из частей «Приключений Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», сможете посетить дачу Сталина и узнаете как природе удалось создать самый настоящий «Каменный мешок».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 31 час
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур
Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур

Что вы увидите

  • Дача Сталина
  • Ново-Афонская пещера
  • Гегский водопад
  • Озеро Рица
  • Ново-Афонский монастырь
Программа экскурсии 🧭 в Абхазию
  • Дорога до Абхазии займет ночь. Границу пересечем рано с утра.
  • Начнем наше путешествие с посещения города Гагры, где мы увидим гагрскую колоннаду и другие достопримечательности 🏛️ города.
  • Следующая остановка — знаменитый Гегский водопад, где снимались эпизоды фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Рикки-Тикки-Тави». Высота водопада — около 70 метров, он создает красивую и зрелищную картину, поэтому пользуется популярностью у туристов.
  • Дальше мы отправимся к Озеру Рица, посетим Каменный мешок, Голубое озеро, Юпшарский каньон и пасеку, где продегустируем мед.
  • Также мы побываем в Ново-Афонском монастыре, в Ново-Афонской пещере (последняя — по желанию) и на Даче Сталина.
  • Наконец мы отправимся в курортный городок Пицунда.
  • В Геленджик вернемся около 05:00 - 06:00 утра.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
  • Курортные сборы
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Дача Сталина — 200 руб.
  • Ново-Афонская пещера — 500 руб.
  • Гегский водопад-джиппинг — 650 руб.
  • Эколог. сбор — Рицинский заповедник — 350/100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Геленждик
Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур
Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур
Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур
Из Геленджика в Абхазию — однодневный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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1 отзыв оставили туристы

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