Дорога до Абхазии займет ночь. Границу пересечем рано с утра.
Начнем наше путешествие с посещения города Гагры, где мы увидим гагрскую колоннаду и другие достопримечательности 🏛️ города.
Следующая остановка — знаменитый Гегский водопад, где снимались эпизоды фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Рикки-Тикки-Тави». Высота водопада — около 70 метров, он создает красивую и зрелищную картину, поэтому пользуется популярностью у туристов.
Дальше мы отправимся к Озеру Рица, посетим Каменный мешок, Голубое озеро, Юпшарский каньон и пасеку, где продегустируем мед.
Также мы побываем в Ново-Афонском монастыре, в Ново-Афонской пещере (последняя — по желанию) и на Даче Сталина.
Наконец мы отправимся в курортный городок Пицунда.
В Геленджик вернемся около 05:00 - 06:00 утра.
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе
Завтрак
Экскурсионное обслуживание
Курортные сборы
Что не входит
Входные билеты:
Дача Сталина — 200 руб.
Ново-Афонская пещера — 500 руб.
Гегский водопад-джиппинг — 650 руб.
Эколог. сбор — Рицинский заповедник — 350/100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Геленждик
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.