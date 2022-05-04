Теплоход Саламандра совершает часовые прогулки в открытое море к Геленджикскому маяку. Удивительные виды бухты, частая встреча с дельфинами, интересная экскурсионная программа и всё что нужно чтобы отдохнуть и душой и телом. На борту работает бар и кухня. Для детей работает художник аквагрима. Верхняя палуба оборудована мягкими сидениями и с неё открывается шикарный вид на 360 градусов. На теплоходе работает бар и можно перекусить.