Морская прогулка к Геленджикскому маяку

Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку
Морская прогулка к Геленджикскому маяку

Что вас ожидает 🤩

  • Маркотхский хребет
  • Маяк
  • Бухту Геленджика
  • Открытое море
  • Возможна встреча с дельфинами
Теплоход Саламандра совершает часовые прогулки в открытое море к Геленджикскому маяку. Удивительные виды бухты, частая встреча с дельфинами, интересная экскурсионная программа и всё что нужно чтобы отдохнуть и душой и телом. На борту работает бар и кухня. Для детей работает художник аквагрима. Верхняя палуба оборудована мягкими сидениями и с неё открывается шикарный вид на 360 градусов. На теплоходе работает бар и можно перекусить.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Шикарные виды
  • Комфортные места
  • Приятная музыка
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Напитки в баре
  • Кухня
  • Аквагрим
  • Услуги фотографа
Место начала и завершения?
ул. Ленина 1 / 1, Касса №1 Центральный причал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления лайнера
  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона
  • На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды
  • Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.
  • Вы можете взять с собой перекус или заказать еду на теплоходе. Алкогольные напитки брать с собой запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12:00, 15:00, 17:00

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