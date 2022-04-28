На лошадях - к озеру Церковное

Совершить конную прогулку в окрестностях Геленджика и искупаться в живописном озере

Индивидуальная
Общение с дружелюбными лошадьми, верховая езда и пейзажи окрестностей Геленджика — главные составляющие нашей прогулки.

В компании инструктора вы обучитесь азам взаимодействия с животными, а затем отправитесь к озеру Церковное.

По пути полюбуетесь сосновым бором и персиковыми садами, а еще сможете искупаться и сделать десятки волшебных кадров.
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с животными. На конюшне, куда мы доставим вас из Геленджика, вы познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения животными, объяснит правила безопасности и подберет вам коня для прогулки.

Маршрут через леса и горы. Сначала путь пройдет через сосновый бор и персиковые сады (обычно лошадки не прочь угоститься свежими персиками). В период цветения здесь получаются чудесные фотографии. Затем пересечем освежающую горную реку Жане и, наконец, пройдем по горной тропе, любуясь завораживающими видами.

Купание на озере Церковное. Тропа выведет нас к заповедному водоему, который окружен горным массивом. Красоту этого места не передать словами! В теплое время вы сможете окунуться в озеро: его вода обогащена голубой глиной и полезна для кожи и суставов.

Организационные детали

  • Трансфер к месту старта из Геленджика или пос. Дивноморское входит в стоимость
  • Для прогулки выбирайте только закрытою обувь без платформы! Также советуем иметь при себе головной убор.
  • Строго запрещено брать с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.). На базе можно купить корм (от 100 руб.).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Светлый
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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