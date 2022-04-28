Что вас ожидает

Знакомство с животными. На конюшне, куда мы доставим вас из Геленджика, вы познакомитесь с лошадьми. Инструктор научит вас азам общения животными, объяснит правила безопасности и подберет вам коня для прогулки.

Маршрут через леса и горы. Сначала путь пройдет через сосновый бор и персиковые сады (обычно лошадки не прочь угоститься свежими персиками). В период цветения здесь получаются чудесные фотографии. Затем пересечем освежающую горную реку Жане и, наконец, пройдем по горной тропе, любуясь завораживающими видами.

Купание на озере Церковное. Тропа выведет нас к заповедному водоему, который окружен горным массивом. Красоту этого места не передать словами! В теплое время вы сможете окунуться в озеро: его вода обогащена голубой глиной и полезна для кожи и суставов.

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