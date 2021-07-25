в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 19:30, в четверг и пятницу в 09:30

После знойного дня на пляже самое время отправиться навстречу приключениям. В группе до 10 человек вы подниметесь на джипах к вершине горы Олимп, прокатитесь на колесе обозрения и поучаствуете в зажигательной шоу-программе. А после спуститесь к подножию горы на канатной дороге, любуясь панорамой ночного города и Геленджикской бухты.

Что вас ожидает

На гору Олимп — на джипах. Разместившись в джипах по 6 человек, вы отправитесь покорять Олимп: подниметесь в гору на высоту 700 метров и оцените вид на Геленджикскую бухту.

Вечернее шоу и колесо обозрения. В парке Олимп вас ждет развлекательная программа: пивная вечеринка, фаер-шоу и выступление ростовых кукол. Впечатления дополнит поездка на колесе обозрения — вечернее побережье и огни города раскинутся как на ладони!

Спуск по канатной дороге. Обратный путь к подножью Олимпа вы проделаете по канатке: во время спуска у вас будет время полюбоваться ночным Геленджиком и его окрестностями. А спустившись с горы, группа снова разместится в джипах, которые доставят вас обратно в гостиницу.

Организационные детали