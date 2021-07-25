Ночной джиппинг на гору Олимп!

Подняться на лучшую смотровую площадку Геленджика, увидеть шоу и прокатиться по канатной дороге

5
1 отзыв
После знойного дня на пляже самое время отправиться навстречу приключениям.

В группе до 10 человек вы подниметесь на джипах к вершине горы Олимп, прокатитесь на колесе обозрения и поучаствуете в зажигательной шоу-программе.

А после спуститесь к подножию горы на канатной дороге, любуясь панорамой ночного города и Геленджикской бухты.
Ночной джиппинг на гору Олимп!
Ночной джиппинг на гору Олимп!
Ночной джиппинг на гору Олимп!
Ночной джиппинг на гору Олимп!
Ночной джиппинг на гору Олимп!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На гору Олимп — на джипах. Разместившись в джипах по 6 человек, вы отправитесь покорять Олимп: подниметесь в гору на высоту 700 метров и оцените вид на Геленджикскую бухту.
Вечернее шоу и колесо обозрения. В парке Олимп вас ждет развлекательная программа: пивная вечеринка, фаер-шоу и выступление ростовых кукол. Впечатления дополнит поездка на колесе обозрения — вечернее побережье и огни города раскинутся как на ладони!
Спуск по канатной дороге. Обратный путь к подножью Олимпа вы проделаете по канатке: во время спуска у вас будет время полюбоваться ночным Геленджиком и его окрестностями. А спустившись с горы, группа снова разместится в джипах, которые доставят вас обратно в гостиницу.

Организационные детали

  • Джип-тур не предполагает сопровождения гида, с вами будет водитель-сопровождающий из нашей команды
  • Входные билеты на колесо обозрения и канатную дорогу включены в стоимость
  • На гору вы подниметесь на джипах в группах по 6 человек
  • В джип-туре могут участвовать дети с 14 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 19:30, в четверг и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 19:30, в четверг и пятницу в 09:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
25 июля 2021
Все прошло хорошо, только надо предупреждать, что на верху вечером прохладно и надо брать с собой тёплые вещи!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

👥Групповые🧒Можно с детьми🚗На машине🏡Выездные🛣Джиппинг🏆Активный отдыхСмотровые площадки🌃Ночные🎟Билеты на шоуКанатная дорога🌇ВечерниеГоры

Еще несколько похожих предложений в Геленджике

Ночной джиппинг на Олимп
4 часа
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Руслан
Нет отзывов
Ночной джиппинг на Олимп
Предлагаем вам подняться на вершину горы вечером и полюбоваться огнями Геленджика с высоты 700 метров
Завтра
3 июня
4 июня
1 800 за 1 человека
Конная прогулка в горах Геленджика
1 час
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Юлиана
4
1 отзыв
Конная прогулка в горах Геленджика
Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
Сегодня
Завтра
3 июня
1 500 за 1 человека
Здравствуй, Геленджик! Экскурсия-трансфер из аэропорта Геленджика до отеля
1 час
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Здравствуй, Геленджик! Экскурсия-трансфер из аэропорта Геленджика до отеля
Вы приехали в Геленджик на выходные
3 500 за 1-4 чел.
Джиппинг по вершинам Геленджика
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Александр
4.7
42 отзыва
Джиппинг по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
Сегодня
Завтра
3 июня
1 700 за 1 человека
На Эндуро по Геленджикским горам
2 часа
Мини-группа
Юлиана
Нет отзывов
На Эндуро по Геленджикским горам
Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом туре по горам
3 500 за 1 человека
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Максим
5
11 отзывов
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Открыть тайны города и загадать заветное желание на иммерсивной вечерней прогулке по скрытым улочкам
3 июня
4 июня
5 июня
900 за 1 человека
Джиппинг на Грозовые ворота
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
5
3 отзыва
Джиппинг на Грозовые ворота
Поездка в горы на место съемок кинофильма «Грозовые ворота» с посещением водопадов
Завтра
3 июня
4 июня
12 990 за 1-8 чел.
Экстрим-тур на квадроциклах
2 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
Юлиана
5
2 отзыва
Экстрим-тур на квадроциклах
Добраться до озера Церковное, увидеть его с вершины горы и побывать у водопада
Сегодня
Завтра
3 июня
3 500 за 1 человека
Джиппинг в село Пшада
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
5
1 отзыв
Джиппинг в село Пшада
Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены
Завтра
3 июня
4 июня
16 890 за 1-8 чел.
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Геленджик - это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой, но
590 за 1 человека
За лучшими винами Краснодарского края
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
За лучшими винами Краснодарского края
Раскрыть винные традиции в окрестностях Геленджика и продегустировать эксклюзивные сорта с улитками
5 июня
6 июня
7 июня
7 800 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Геленджику
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Геленджику
Помимо природных красот Геленджика: вид на Маркотхский хребет, посещение Толстого мыса, прогулка по Платановой аллее, мы
5 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Геленджике
ХОРОШО
🧭
ТАМ