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В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью

4.5
3 отзыва
Вадим Ш.
Вадим Ш. – Гид из Геленджика
Экскурсия ⛳ сочетает в себе поездку на комфортабельном внедорожнике с кондиционером и двухкилометровую прогулку 👣 пешком по ущелью.

Вы подышите горным ⛰️ воздухом, проедете в брызгах по горной реке, искупаетесь в Пшадских водопадах и увидите загадочные дольмены.

А дегустация вин добавит ярких впечатлений вашей поездке.

Захватите с собой сменную одежду и пустую флягу, чтобы наполнить ее водой из святого источника.
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  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью

Что вы увидите

  • Михайловский перевал
  • Родник Наташа
  • Часовня Сергия Радонежского
  • Пшадское ущелье
  • Древние дольмены
  • Пшадские водопады
Село Пшада знаменито большим количеством водопадов и дольменным комплексом. По дороге вас ожидают изумительные панорамные виды на горы ⛰️ и возможность почувствовать приближение к макушкам вершин этих гор. Джиппинг на водопады проводится на машинах марки УАЗ Хантер или Патрион с открытым верхом.
«Родник Наташа»
Туристам предлагается возможность набрать святой воды из источника вблизи находящейся часовне Сергия Радонежского. По дороге на следующую остановку вас ожидает езда по горной речке с брызгами.
Загадочная «Деревня дольменов»
Вы увидите 6 расположенных дольменов вокруг одного.
«Пшадские водопады»
Пешая часть маршрута по водопадам составляет около двух км. пути, местами по воде. Вы будете приятно удивлены увидев каскад из девяти Пшадских водопадов, где один плавно перетекает в другой, из них три больших водопада имеют чаши для купания, где можно охладиться в жаркую, знойную погоду. Высота самого большого водопада 18 метров.
Что входит
  • Трансфер из Геленджика на экскурсию и обратно
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор (100 рублей)
Начало
🚩 Трансфер с дома
Место завершения
🏁 Привоз домой
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ш.
Вадим Ш.
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