Село Пшада знаменито большим количеством водопадов и дольменным комплексом. По дороге вас ожидают изумительные панорамные виды на горы ⛰️ и возможность почувствовать приближение к макушкам вершин этих гор. Джиппинг на водопады проводится на машинах марки УАЗ Хантер или Патрион с открытым верхом.

«Родник Наташа»

Туристам предлагается возможность набрать святой воды из источника вблизи находящейся часовне Сергия Радонежского. По дороге на следующую остановку вас ожидает езда по горной речке с брызгами.

Загадочная «Деревня дольменов»

Вы увидите 6 расположенных дольменов вокруг одного.

«Пшадские водопады»

Пешая часть маршрута по водопадам составляет около двух км. пути, местами по воде. Вы будете приятно удивлены увидев каскад из девяти Пшадских водопадов, где один плавно перетекает в другой, из них три больших водопада имеют чаши для купания, где можно охладиться в жаркую, знойную погоду. Высота самого большого водопада 18 метров.