Памятники советской эпохи и современные композиции города
Свято-Вознесенский храм
Первомайский сквер
Маркотхский хребет
Историко-краеведческий музей
Платановая аллея
Лермонтовский бульвар
Центральная площадь
Если вы хотите познакомиться с Геленджиком, прекрасным местом на берегу Черного моря 🌊, отвлечься от суеты и окунуться в мир впечатлений, вдохнуть ароматы морского бриза и отдохнуть душой, я приглашаю вас на вечернюю прогулку.
Что вас ждет на прогулке 👣 по набережной Геленджика:
Мы познакомимся, как с популярными достопримечательностями 🏛️ курорта, так и с малоизвестными локациями
Представим жизнь на берегах живописной бухты, начиная с греческой колонии, византийской гавани, российской крепости и до современной России
Вы сможете почувствовать атмосферу города в разные периоды его становления и узнаете о роли русской интеллигенции в жизни небольшого селения у подножия Маркотхского хребта. Как мак-самосейка, французское название "Куплези" и «Русская Ривьера» связаны с Геленджикской бухтой
При желании, мы сможем заглянуть в кофейню или насладиться вкусным безалкогольным глинтвейном на берегу моря 🌊 под шум волн
Наполненные положительными эмоциями и впечатлениями о прекрасном городе Геленджик мы расстанемся до следующей встречи.
🚩 Начало: остановка Южная (марш. № 17)
🏁 Место завершения: ул. Маячная,1/2
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Важная информация
Удобная одежда и обувь по погоде для пешей прогулки
Время проведения: По понедельникам в 12:00 или по заявке
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.