Вечерний променад по набережной

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Геленджика
Мы прогуляемся по черноморскому побережью до Толстого мыса.

Вы увидите Маркотхский хребет, Свято-Вознесенский храм, памятники советской эпохи и современные композиции города.

Мы побываем в Первомайском сквере и пройдём по Платановой аллее.

А в конце экскурсии 🧭 насладимся глинтвейном на берегу моря 🌊 под шум волн.
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Экскурсия

7 800 ₽ за всё до 10 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Вечерний променад по набережной
Вечерний променад по набережной

Что вы увидите 🤩

  • Толстый мыс
  • Набережная Геленджика
  • Солнцедар
  • Пляжи и парки
  • Памятники советской эпохи и современные композиции города
  • Свято-Вознесенский храм
  • Первомайский сквер
  • Маркотхский хребет
  • Историко-краеведческий музей
  • Платановая аллея
  • Лермонтовский бульвар
  • Центральная площадь
Если вы хотите познакомиться с Геленджиком, прекрасным местом на берегу Черного моря 🌊, отвлечься от суеты и окунуться в мир впечатлений, вдохнуть ароматы морского бриза и отдохнуть душой, я приглашаю вас на вечернюю прогулку.

Что вас ждет на прогулке 👣 по набережной Геленджика:

  • Мы познакомимся, как с популярными достопримечательностями 🏛️ курорта, так и с малоизвестными локациями
  • Представим жизнь на берегах живописной бухты, начиная с греческой колонии, византийской гавани, российской крепости и до современной России
  • Вы сможете почувствовать атмосферу города в разные периоды его становления и узнаете о роли русской интеллигенции в жизни небольшого селения у подножия Маркотхского хребта. Как мак-самосейка, французское название "Куплези" и «Русская Ривьера» связаны с Геленджикской бухтой
  • При желании, мы сможем заглянуть в кофейню или насладиться вкусным безалкогольным глинтвейном на берегу моря 🌊 под шум волн
  • Наполненные положительными эмоциями и впечатлениями о прекрасном городе Геленджик мы расстанемся до следующей встречи.
🚩 Начало: остановка Южная (марш. № 17)
🏁 Место завершения: ул. Маячная,1/2
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Важная информация
Удобная одежда и обувь по погоде для пешей прогулки
Вечерний променад по набережной
Вечерний променад по набережной
Вечерний променад по набережной
Вечерний променад по набережной
Время проведения: По понедельникам в 12:00 или по заявке
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
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