Светлана А. – Гид из Геленджика

Мы прогуляемся по черноморскому побережью до Толстого мыса.



Вы увидите Маркотхский хребет, Свято-Вознесенский храм, памятники советской эпохи и современные композиции города.



Мы побываем в Первомайском сквере и пройдём по Платановой аллее.



А в конце экскурсии 🧭 насладимся глинтвейном на берегу моря 🌊 под шум волн.