Что вас ожидает

Морская прогулка под ключ. Мы заранее обсудим, каким вы видите отдых на яхте, и сделаем всё по высшему разряду. Возможно, например, устроить рыбалку или организовать питание. Что будет по умолчанию, так это размеренное путешествие по волнам Чёрного моря, во время которого вы полюбуетесь Кавказскими горами и Геленджиком с нового ракурса. Длительность прогулки можно увеличить.

Приватность и надёжность. Одно из важных преимуществ тура — отдых гостей «своей» компанией и комфорт. Для вашей безопасности мы в обязательном порядке проверяем судна, а управляет им человек с большим опытом.

Организационные детали

Если вам нужны дополнительные услуги в виде питания, рыбалки и т. д. — пожалуйста, напишите нам, и мы обсудим окончательную стоимость.