Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям

Приятный досуг, свидание или деловую встречу можно смело проводить на яхте — это небанально и, несомненно, останется в памяти надолго.

Выбирайте нужный формат, а мы организуем все условия на судне, чтобы времяпрепровождение оправдало ваши ожидания.

Управлять катером будет профессиональный шкипер, который сделает прогулку безопасной и комфортной.
Яхта для вашей компании
Яхта для вашей компании
Яхта для вашей компании
Яхта для вашей компании

Что вас ожидает

Морская прогулка под ключ. Мы заранее обсудим, каким вы видите отдых на яхте, и сделаем всё по высшему разряду. Возможно, например, устроить рыбалку или организовать питание. Что будет по умолчанию, так это размеренное путешествие по волнам Чёрного моря, во время которого вы полюбуетесь Кавказскими горами и Геленджиком с нового ракурса. Длительность прогулки можно увеличить.

Приватность и надёжность. Одно из важных преимуществ тура — отдых гостей «своей» компанией и комфорт. Для вашей безопасности мы в обязательном порядке проверяем судна, а управляет им человек с большим опытом.

Организационные детали

Если вам нужны дополнительные услуги в виде питания, рыбалки и т. д. — пожалуйста, напишите нам, и мы обсудим окончательную стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. В нашей команде есть 4 гида с международным опытом за плечами которых работа с Китаем, Италией и Грецией. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
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