Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Вина Краснодарского края: увидеть, узнать, попробовать

Из Геленджика мы отправимся в небольшое современное винное хозяйство, где особо трепетно относятся к виноградарству и не боятся открывать новые вкусы. Вы узнаете о главной гордости местных виноделов, прогуляетесь 👣 по гравитационной винодельне и разберетесь в ее особенностях. Также мы посетим усадьбу «Шато Пино» — крупный агротуристический комплекс, где вы откроете традиции местного винного производства и узнаете о ежегодных тематических праздниках. А сопровождать в пути нас будут горно-морские пейзажи и панорамы знаменитой горы ⛰️ Колдун.

Дегустация редких вин и улиток

Кроме того, вы посетите улиточную ферму, где сможете отдать должное местным деликатесам. Вам предстоит продегустировать шесть краснодарских вин, к которым предложат изысканный гастрономический сет из улиток с необыкновенно вкусными соусами. А оценив вкус и качество эксклюзивных вин, вы сможете приобрести бутылочку особенно понравившегося напитка в фирменном магазине.

Организационные детали