Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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За лучшими винами Краснодарского края

Раскрыть винные традиции в окрестностях Геленджика и продегустировать эксклюзивные сорта с улитками

Светлана
Светлана – представитель из Геленджика
Эта экскурсия ⛳ — путешествие в новую эру российского виноделия, где всегда есть место экспериментам, нестандартным ароматам и сочетаниям! Вы посетите новаторское винное хозяйство, узнаете об особенностях гравитационной винодельни, откроете традиции усадьбы «Шато Пино».

И конечно, оцените вкус лучших местных вин в сопровождении сета из улиток.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 73006 570 ₽ за экскурсиюскидка10%

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За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края

Что вас ожидает

Вина Краснодарского края: увидеть, узнать, попробовать
Из Геленджика мы отправимся в небольшое современное винное хозяйство, где особо трепетно относятся к виноградарству и не боятся открывать новые вкусы. Вы узнаете о главной гордости местных виноделов, прогуляетесь 👣 по гравитационной винодельне и разберетесь в ее особенностях. Также мы посетим усадьбу «Шато Пино» — крупный агротуристический комплекс, где вы откроете традиции местного винного производства и узнаете о ежегодных тематических праздниках. А сопровождать в пути нас будут горно-морские пейзажи и панорамы знаменитой горы ⛰️ Колдун.

Дегустация редких вин и улиток
Кроме того, вы посетите улиточную ферму, где сможете отдать должное местным деликатесам. Вам предстоит продегустировать шесть краснодарских вин, к которым предложат изысканный гастрономический сет из улиток с необыкновенно вкусными соусами. А оценив вкус и качество эксклюзивных вин, вы сможете приобрести бутылочку особенно понравившегося напитка в фирменном магазине.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 включен трансфер по маршруту
  • Дополнительные расходы: посещение гравитационной винодельни, улиточной фермы и дегустация 6 сортов вин и улиток — 1700 руб. /чел. (в составе небольшой группы до 15 чел. )
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края
За лучшими винами Краснодарского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Вместе с командой гидов-единомышленников приглашаем вас открыть российский юг заново на наших Душевных экскурсиях. В нашей команде гармонично сочетаются опыт и молодость, традиции и современный взгляд на организацию впечатлений. Исторические сюжеты, путешествия за эмоциями и здоровьем, гастрономические маршруты, комфорт и лучшие впечатления для вас!
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Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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