Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Вина Краснодарского края: увидеть, узнать, попробовать Из Геленджика мы отправимся в небольшое современное винное хозяйство, где особо трепетно относятся к виноградарству и не боятся открывать новые вкусы. Вы узнаете о главной гордости местных виноделов, прогуляетесь 👣 по гравитационной винодельне и разберетесь в ее особенностях. Также мы посетим усадьбу «Шато Пино» — крупный агротуристический комплекс, где вы откроете традиции местного винного производства и узнаете о ежегодных тематических праздниках. А сопровождать в пути нас будут горно-морские пейзажи и панорамы знаменитой горы ⛰️ Колдун.
Дегустация редких вин и улиток Кроме того, вы посетите улиточную ферму, где сможете отдать должное местным деликатесам. Вам предстоит продегустировать шесть краснодарских вин, к которым предложат изысканный гастрономический сет из улиток с необыкновенно вкусными соусами. А оценив вкус и качество эксклюзивных вин, вы сможете приобрести бутылочку особенно понравившегося напитка в фирменном магазине.
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 включен трансфер по маршруту
Дополнительные расходы: посещение гравитационной винодельни, улиточной фермы и дегустация 6 сортов вин и улиток — 1700 руб. /чел. (в составе небольшой группы до 15 чел. )
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Вместе с командой гидов-единомышленников приглашаем вас открыть российский юг заново на наших Душевных экскурсиях. В нашей команде гармонично сочетаются опыт и молодость, традиции и современный взгляд на организацию впечатлений. Исторические сюжеты, путешествия за эмоциями и здоровьем, гастрономические маршруты, комфорт и лучшие впечатления для вас!