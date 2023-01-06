Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники

«Изюминка тура» - озеро Начикинское, одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
«Изюминка тура» – озеро Начикинское, одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки. А самая главная достопримечательность озера – это, конечно, богатый животный мир. Огромное количество различных видов лососей в озере привлекает главных хозяев Камчатки – медведей.

И, если вам будет сопутствовать туристическая удача, Начикинское озеро предложит уникальную возможность понаблюдать за медвежьей рыбалкой, увидеть нерку и горбушу во время нереста.

Прогулка на лодке по высокогорному озеру и возможность сделать самые яркие фотографии на фоне уникальных пейзажей, вдали от суеты и цивилизации – Начикинское озеро предлагает все слагающие для идеальной экскурсии.
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Животный мир
Животный мир
Поищите бурых медведей, которые находят здесь обилие пищи
Полный релакс
Полный релакс
Искупаетесь в горячих источниках, которые содержат большое количество полезной кремниевой кислоты
Водная прогулка
Водная прогулка
Проплывете на лодке по высокогорному озеру и сделаете самые яркие фотографии

Программа тура по дням

1 день

Облет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед – горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Экскурсия на Начикинском озере.

Посадка на берегу озера Начикинское.

Посещение кордона, катание на лодке по озеру.

Озеро Начикинское – одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки, окружено отрогами Восточного хребта.

Самая высокая вершина, возвышающаяся над озером, имеет отметку 1556 метров – это знаменитый горный массив Вачкажец.

Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой.

С весны по глубокую осень вокруг озера обитают бурые медведи, которые находят здесь обилие пищи.

В близлежащих территориях может встретиться росомаха, лисица и зайцы.

Продолжительность – 5,5 часов.

Облет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура на 1 человека:

  • для взрослых — 48 000 руб.
  • для детей 2-12 лет — 36 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес» – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Какие будут погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какие могут быть особенности тура?

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Что мы увидим?

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

Уникальное высокогорное озеро Начикинское.

Ледниковое озеро невероятной красоты, крупное нерестилище нескольких видов лососевых рыб. Из животного мира вокруг озера можно увидеть постоянных обитателей - медведей. Посещение этого места возможно и интересно в любое время года. Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой. В ходе экскурсии Вам будет предложено катание на лодке по глади Начикинского озера.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 янв 2023
Огромное спасибо за прекрасную полётную программу! Прекрасные виды массивов, вулканов завораживают! Очень. Вкусный перекус. И конечно горячая река - это потрясающее купание.
В
25 окт 2022
В конце октября 2022 года,с семьей воспользовались экскурсионными услугами на Камчатке. Это была вертолетная поездка в Долину гейзеров,кальдеру вулкана Узон и горячие источники Налычево. Все прошло на высшем уровне! Замечательный экипаж вертолёта Ми-8 виртуозно пролетел над действующими и потухшими вулканами, совершил посадку в Долине гейзеров,экскурсовод Игорь провел замечательную экскурсию по долине, после чего мы перелетели через кряж и опустились в кальдеру древнего потухшего вулкана Узон, кальдера имеет огромные размеры 9-12 км в диаметре. По ней так же была проведена интересная экскурсия. Невдалеке кормились два медведя, коих все экскурсанты рассмотрели. И в завершение был осуществлён перелёт к Налычевским горячим источникам, где нас ждал обед и купание в источнике. Так же не обошлось без медведей,в 300 метрах у всех на виду прошла медведица с тремя уже подросшими медвежатами, нисколько не испугавшись вертолёта и людей. Было полное ощущение первозданности природы. Экскурсия с перелётами заняла 7 часов, но они пролетели как один миг. Рекомендую.
Н
20 сен 2022
Все четко и быстро было оформлено

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Природа и пейзажи
Термальные источники
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