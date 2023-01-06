Вылет из аэропорта.
К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.
Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.
Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным составом воды.
Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.
Обед – горячее, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Экскурсия на Начикинском озере.
Посадка на берегу озера Начикинское.
Посещение кордона, катание на лодке по озеру.
Озеро Начикинское – одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки, окружено отрогами Восточного хребта.
Самая высокая вершина, возвышающаяся над озером, имеет отметку 1556 метров – это знаменитый горный массив Вачкажец.
Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой.
С весны по глубокую осень вокруг озера обитают бурые медведи, которые находят здесь обилие пищи.
В близлежащих территориях может встретиться росомаха, лисица и зайцы.
Продолжительность – 5,5 часов.
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость тура на 1 человека:
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
Базы отдыха в Паратунке:
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
Последствия мощного извержения 1907 года.
Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.
Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
Уникальное высокогорное озеро Начикинское.
Ледниковое озеро невероятной красоты, крупное нерестилище нескольких видов лососевых рыб. Из животного мира вокруг озера можно увидеть постоянных обитателей - медведей. Посещение этого места возможно и интересно в любое время года. Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой. В ходе экскурсии Вам будет предложено катание на лодке по глади Начикинского озера.
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.