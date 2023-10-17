янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
12:30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральных Воды.
13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.
По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату, по желанию).
Размещение в отеле.
Экскурсия в Приэльбрусье
Завтрак.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).
Посещаем поляну Азау и Баксанское ущелье.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).
Посещение поляны Нарзанов.
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Чегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желанию
Завтрак.
09:00 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика).
Посещение ванн термального источника «Гедуко».
17:30 Возвращение в гостиницу, свободное время.
19:30 Рождественский банкет в кавказском ресторане (доп. плата, по желанию)
Голубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсию.
Экскурсия на Голубое озеро - второе в мире по глубине среди карстовых озер, вода в нем очень прозрачная. В течение года оно практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Экскурсия к замку Шато-Эркен.
Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.
Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в Кисловодск
Завтрак, освобождение номеров.
08:30 Выезд из отеля.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).
Гора Кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья, бесплатно).
Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию).
Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: аллеи Курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах “Минерал” 3* (г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 30) и “МАСК” 4* (г. Пятигорск, пер. Промышленный, 5).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
Отель “Минерал” 3* (стандарт).
Номера категории стандарт DBL и полулюкс.
В полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван).
|35 000
|7 000
Бизнес-отель “МАСК” 4* (комфорт).
Номера категории стандарт DBL, стандарт TWIN и семейный люкс (две двуспальные кровати).
43 000
|12 000
При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Минерал» 3
Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».
Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.
Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.
Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика.
Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.
Гостиница «МАСК» 4
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска.
К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории. В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей.
Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км.
Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостиницах
- Трансферы в рамках тура
- Питание: завтраки
- Экскурсионная программа
- Билеты на термальные источники
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Рождественский банкет – 3500 руб. с человека (по желанию)
- Подъем на канатной дороге
- Конная прогулка – 350 руб
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
- На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
- Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
- Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
- Будет ли проводиться рождественский банкет?
- В рождественскую ночь планируем проведение банкета. Пока не можем сказать точное место проведение и стоимость. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.В прошлом году стоимость банкета была 3500 руб. Банкет проводили в ресторане «Урарту» в Пятигорске.Информацию по банкету и стоимости дадим позже.Посещение банкета по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору