Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 12 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Мурманске, цены от 990 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
-
10%
114 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
от 9900 ₽11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
На машине
12 часов
-
20%
15 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг в Хибинах и Кировск
Откройте для себя величие Хибин и историю Кировска в увлекательной экскурсии. Лёгкий треккинг и посещение музея камня ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
15 сен в 08:30
11 200 ₽14 000 ₽ за человека
Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера
На машине
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Саамские мотивы: этнодеревня Ловозеро
Путешествие в сердце Кольского полуострова, где вас ждёт знакомство с культурой саамов, традиционные блюда и встреча с северными животными
Начало: В районе отеля «Меридиан»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
9000 ₽ за человека
Мурманск - сердце Заполярья
На машине
Джиппинг
4.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
27 сен в 12:00
28 сен в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
На машине
9 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
6000 ₽ за человека
Северное сияние: это просто космос
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северное сияние: это просто космос
Отправьтесь на захватывающую охоту за северным сиянием в Мурманске. Поймайте момент, когда небо расцветает в зелёные и фиолетовые оттенки
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
от 19 740 ₽ за всё до 4 чел.
Мурманские муралы
Пешая
3 часа
272 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
14 сен в 16:00
990 ₽ за человека
Северное сияние: ищем и фотографируемся
На машине
4 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
16 сен в 17:00
17 сен в 17:00
от 12 000 ₽ за человека
Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
На машине
10 часов
-
15%
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4675 ₽5500 ₽ за человека
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Пешая
2.5 часа
-
35%
10 отзывов
Индивидуальная
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Оцените Мурманск с высоты 254 метров! Прогулка по горе Горелая откроет вам невероятные виды и познакомит с местной природой и историей
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3770 ₽5800 ₽ за человека
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мурманска - к фьордам и водопадам
Уникальная возможность насладиться природой Кольского полуострова, посетив живописные водопады и фьорды. Вдохновляющие виды и незабываемые эмоции
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Хребет Муста-Тунтури: по следам войны - из Мурманска
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хребет Муста-Тунтури: по следам войны - из Мурманска
Отправиться в путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 23 599 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
  2. Прогулка в Хибинах + экскурсия по Кировску в мини-группе
  3. Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера
  4. Мурманск - сердце Заполярья
  5. Курс на Север: экскурсия в Териберку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Памятник Ждущей
  6. Кольский мост
  7. Набережная
  8. Площадь пяти углов
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 990 до 23 599 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 536 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Мурманске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 536 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь