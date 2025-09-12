-
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
от 9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг в Хибинах и Кировск
Откройте для себя величие Хибин и историю Кировска в увлекательной экскурсии. Лёгкий треккинг и посещение музея камня ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
15 сен в 08:30
11 200 ₽
14 000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборСаамские мотивы: этнодеревня Ловозеро
Путешествие в сердце Кольского полуострова, где вас ждёт знакомство с культурой саамов, традиционные блюда и встреча с северными животными
Начало: В районе отеля «Меридиан»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
27 сен в 12:00
28 сен в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северное сияние: это просто космос
Отправьтесь на захватывающую охоту за северным сиянием в Мурманске. Поймайте момент, когда небо расцветает в зелёные и фиолетовые оттенки
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
от 19 740 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
14 сен в 16:00
990 ₽ за человека
Фотопрогулка
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
16 сен в 17:00
17 сен в 17:00
от 12 000 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4675 ₽
5500 ₽ за человека
-
35%
Индивидуальная
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Оцените Мурманск с высоты 254 метров! Прогулка по горе Горелая откроет вам невероятные виды и познакомит с местной природой и историей
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3770 ₽
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мурманска - к фьордам и водопадам
Уникальная возможность насладиться природой Кольского полуострова, посетив живописные водопады и фьорды. Вдохновляющие виды и незабываемые эмоции
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хребет Муста-Тунтури: по следам войны - из Мурманска
Отправиться в путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 23 599 ₽ за всё до 4 чел.
