читать дальше

горам, природе и людям дана по праву рождения и который готов поделиться всем этим с нами - туристами и путешественниками. Пунктуальный, общительный, многое знающий про историю и культуру Кавказа. Да в вообще, поддержит разговор на любую интересующую тему. Идеальный водитель. Теоретически конечно можно самому составить маршрут на Канжол и проехать если авто позволяет. Но без такого сопровождения вы не получите тех эмоций и впечатлений. А часть локаций вы просто проедете мимо и не заметите. От красот Канжола дух захватывает. Хоть и застенчивый Эльбрус нам не открылся, мы все равно получили яркие образы необыкновенных красот долины, ущелий, водопадов. Поели самых вкусных хычинов. А Эльбрус - пусть будет поводом вернуться и повторить поездку.