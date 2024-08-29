На Рождество – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Нальчике, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
47 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джиппинг
На машине
37 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 13:00
10 сен в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
Джиппинг
На машине
23 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились на зиплайне и отдохнули в горячих источниках. Гид Астемир - приятный молодой человек, проводил экскурсию в комфортном для нас темпе, организация и локации понравились.
    Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились
  • А
    Алейникова
    25 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Экскурсия очень понравилась,осталось много положительных впечатлений от общения с водителем. Он любит свою работу,людей,и край,в котором живет.
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная природа… . Горы … воздух….. красота!
  • К
    Кристина
    10 июля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол. Люблю бывать в более
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    неизведанных местах. Наш гид к сожалению не смог провести тур, но оперативно подменился и поездку не пришлось отменять. Парнишка, который приехал на замену, которого тоже зовут Азамат, оказался отличным гидом) В пути мы почти не умолкали, на все вопросы он находил ответы, много и подробно рассказал обо всём, ну и конечно же показал красоту этих мест. Большая благодарность Азамату. Надеюсь ещё не раз съездием с вами в тур.

    У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато КанжолУ нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато КанжолУ нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато КанжолУ нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато КанжолУ нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол
  • А
    Анжела
    1 июля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном дыхании. Было очень интересно,
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    познавательно, красочно и разнообразно! По пути маршрута увидели и узнали массу всего. Останавливались на обед и перекус в атмосферных местечках, где было прям вкусно! Дикая земляника… мммм!!! В общем, море впечатлений и без моря!;))) Спасибо, Азамат! Такие экскурсии остаются в памяти надолго! А сделанные фото и видео будут хорошим дополнением!))

    Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одномАзамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном
  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Путеводитель по Кавказу не может иметь имя Миша или Саша. . Это должен быть Азамат. IMHO. Человек, которому любовь к
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    горам, природе и людям дана по праву рождения и который готов поделиться всем этим с нами - туристами и путешественниками. Пунктуальный, общительный, многое знающий про историю и культуру Кавказа. Да в вообще, поддержит разговор на любую интересующую тему. Идеальный водитель. Теоретически конечно можно самому составить маршрут на Канжол и проехать если авто позволяет. Но без такого сопровождения вы не получите тех эмоций и впечатлений. А часть локаций вы просто проедете мимо и не заметите. От красот Канжола дух захватывает. Хоть и застенчивый Эльбрус нам не открылся, мы все равно получили яркие образы необыкновенных красот долины, ущелий, водопадов. Поели самых вкусных хычинов. А Эльбрус - пусть будет поводом вернуться и повторить поездку.

  • В
    Валерия
    24 апреля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
    Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, всяПотрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • П
    Петр
    31 марта 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
  2. Джип-тур на «Язык Тролля»
  3. Джип-тур на плато Канжол
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в сентябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2024 год на рождество, 107 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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