7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 13:00
10 сен в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 августа 2024Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились на зиплайне и отдохнули в горячих источниках. Гид Астемир - приятный молодой человек, проводил экскурсию в комфортном для нас темпе, организация и локации понравились.
- ААлейникова25 августа 2024Экскурсия очень понравилась,осталось много положительных впечатлений от общения с водителем. Он любит свою работу,людей,и край,в котором живет.
- ННаталья13 августа 2024Прекрасная природа… . Горы … воздух….. красота!
- ККристина10 июля 2024У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол. Люблю бывать в более
- ААнжела1 июля 2024Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном дыхании. Было очень интересно,
- ССергей27 июня 2024Путеводитель по Кавказу не может иметь имя Миша или Саша. . Это должен быть Азамат. IMHO. Человек, которому любовь к
- ВВалерия24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ППетр31 марта 2024Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На Рождество»
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