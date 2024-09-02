На Рождество – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Новосибирске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
Пешая
66 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
9 сен в 09:30
10 сен в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Моим гидом была Ольга. Экскурсия замечательная. Очень грамотно построен маршрут. Все достопримечательности включены в маршрут. Информация доступна и интересна. Однозначно рекомендую. Спасибо, Ольга.
  • А
    Антон
    20 августа 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
  • Е
    Егор
    14 августа 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Лариса Фёдоровна провела для нашей компании отличную экскурсию по городу, столько всего интересного и полезного узнали про город, чем остались очень довольны. Особенно хотелось бы отметить подготовку и то, что были учтены все наши пожелания, за что огромное спасибо!
    Лариса Фёдоровна провела для нашей компании отличную экскурсию по городу, столько всего интересного и полезного узнали
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Раиса! Прекрасно, когда есть люди, которые любят свое дело, свой город и умеют так рассказать про него, что интересно становится узнавать его и дальше!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
  • O
    OLGA
    24 июля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму! Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску! Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города. Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия! Спасибо!
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
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  3. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в сентябре 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год на рождество, 106 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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