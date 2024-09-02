2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
9 сен в 09:30
10 сен в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 сентября 2024Моим гидом была Ольга. Экскурсия замечательная. Очень грамотно построен маршрут. Все достопримечательности включены в маршрут. Информация доступна и интересна. Однозначно рекомендую. Спасибо, Ольга.
- ААнтон20 августа 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
- ЕЕгор14 августа 2024Лариса Фёдоровна провела для нашей компании отличную экскурсию по городу, столько всего интересного и полезного узнали про город, чем остались очень довольны. Особенно хотелось бы отметить подготовку и то, что были учтены все наши пожелания, за что огромное спасибо!
- ЕЕлена2 августа 2024Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Раиса! Прекрасно, когда есть люди, которые любят свое дело, свой город и умеют так рассказать про него, что интересно становится узнавать его и дальше!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
- OOLGA24 июля 2023Хотим выразить благодарность гиду Вадиму! Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску! Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города. Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в сентябре 2024
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