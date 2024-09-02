М Мария Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня Моим гидом была Ольга. Экскурсия замечательная. Очень грамотно построен маршрут. Все достопримечательности включены в маршрут. Информация доступна и интересна. Однозначно рекомендую. Спасибо, Ольга.

А Антон Архитектурные эпохи Новосибирска Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!

Е Егор Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня Лариса Фёдоровна провела для нашей компании отличную экскурсию по городу, столько всего интересного и полезного узнали про город, чем остались очень довольны. Особенно хотелось бы отметить подготовку и то, что были учтены все наши пожелания, за что огромное спасибо!

Е Елена Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Раиса! Прекрасно, когда есть люди, которые любят свое дело, свой город и умеют так рассказать про него, что интересно становится узнавать его и дальше!

Л Людмила Архитектурные эпохи Новосибирска читать дальше достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы. Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным

И Игорь Бердские скалы, водопады и Святой Ключ читать дальше скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо! Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,

Н Надежда Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)

Г Галина Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.