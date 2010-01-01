«Столичный период» в истории 📖 Новосибирска

Этот период длился с 1925 по 1937 год. Именно тогда Новосибирск был центром огромного Сибирского края (с территорией от Омска до Иркутска), а после – Западно-Сибирского края (с территориями нынешних Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, республик Алтай и Хакасия). И даже после упразднения Западно-Сибирского края, территория Новосибирской области значительно отличалась от нынешней – почти до конца войны в её состав входили Томск с Приобьем и Кузбасс.

По центру столицы ⭐️ Сибири

На экскурсии 🧭 мы увидим главные площади столицы Сибири – Ленина и Свердлова, с их «столичными» правительственными зданиями: Сибревкомом, Крайисполкомом, Госбанком, жилыми домами в стиле конструктивизма и постконструктивизма – «Стоквартирным домом» и «Домом с часами». Мы пройдём по центральному столичному проспекту Красному, посетим район штаба Сибирского военного округа (с «генеральским» и офицерскими домами) и район управления Западно-Сибирской железной дороги (с жилыми кварталами высокопоставленных железнодорожников).

Сухой Лог

Пересев на автомобиль мы съездим в район Сухого Лога, чтобы взглянуть на здание Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирского государственного университета путей сообщения), «профессорские» дома этого института, а также конструктивистский «Больничный городок», корпуса нынешней городской больницы.

Наконец, в завершение экскурсии мы окажемся около первого городского аэропорта, ныне являющегося памятником архитектуры.