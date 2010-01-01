  1. Россия
  2. Экскурсии

Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
В советский период Новосибирск по праву считался сибирской столицей ⭐️.

В разные года он возглавлял Сибирский и Западно-Сибирский край.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по улочкам города и узнаете, как Новосибирск стал столицей.

Я покажу правительственные здания, офицерские и профессорские дома — все это наследие советского прошлого.

По ним можно изучать «столичную» историю 📖 города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Площадь Свердлова
  • «Стоквартирный дом»
  • «Дом с часами»
  • Красный проспект
  • Район штаба Сибирского военного округа
  • Район управления Западно-Сибирской железной дороги
  • Район Сухого Лога
  • Первый городской аэропорт
  • и многое другое.
«Столичный период» в истории 📖 Новосибирска
Этот период длился с 1925 по 1937 год. Именно тогда Новосибирск был центром огромного Сибирского края (с территорией от Омска до Иркутска), а после – Западно-Сибирского края (с территориями нынешних Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, республик Алтай и Хакасия). И даже после упразднения Западно-Сибирского края, территория Новосибирской области значительно отличалась от нынешней – почти до конца войны в её состав входили Томск с Приобьем и Кузбасс.
По центру столицы ⭐️ Сибири
На экскурсии 🧭 мы увидим главные площади столицы Сибири – Ленина и Свердлова, с их «столичными» правительственными зданиями: Сибревкомом, Крайисполкомом, Госбанком, жилыми домами в стиле конструктивизма и постконструктивизма – «Стоквартирным домом» и «Домом с часами». Мы пройдём по центральному столичному проспекту Красному, посетим район штаба Сибирского военного округа (с «генеральским» и офицерскими домами) и район управления Западно-Сибирской железной дороги (с жилыми кварталами высокопоставленных железнодорожников).
Сухой Лог
Пересев на автомобиль мы съездим в район Сухого Лога, чтобы взглянуть на здание Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирского государственного университета путей сообщения), «профессорские» дома этого института, а также конструктивистский «Больничный городок», корпуса нынешней городской больницы.
Наконец, в завершение экскурсии мы окажемся около первого городского аэропорта, ныне являющегося памятником архитектуры.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро «Площадь Ленина»
Место завершения
🏁 По договорённости с гидом
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску
Город Красного Солнца — экскурсия по столичному Новосибирску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Андрей П. проводит ещё 6 экскурсий

Большая прогулка по Академгородку
4 500
6 часов
Большая прогулка по Академгородку
20 отзывов
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
3 500
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
18 отзывов
Вечерний Новосибирск на автомобиле
3 500
3 часа
Вечерний Новосибирск на автомобиле
11 отзывов
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
1 300
2.5 часа
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
8 отзывов
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
1 300
2 часа
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
4 отзыва
Ново-Николаевск — город на Транссибе
3 500
4 часа
Ново-Николаевск — город на Транссибе
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Новосибирск в трёх измерениях
От 6 500
7 часов
Новосибирск в трёх измерениях
46 отзывов
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Добро пожаловать в Новосибирск!
2 600
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск!
35 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Большая прогулка по Академгородку
От 4 500
5 часов
Большая прогулка по Академгородку
24 отзыва
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
4 000
4 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
10 отзывов
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
От 1 300
2.5 часа
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
9 отзывов
Красоты и байки знаменитого новосибирского района
Архитектурные эпохи Новосибирска
4 000
4 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска
9 отзывов
Прогулка по центральному району города