Андрей проводит ещё 8 экскурсий

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Узнать, куда пропала речка Каменка, и отыскать старинные сокровища «нового Новосибирска»

Андрей
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Андрей – ваш гид
Закаменская часть Ново-Николаевска хранит множество секретов.

Прогуливаясь по Октябрьскому и Дзержинскому районам, вы познакомитесь с архитектурой разных стилей: от деревянного зодчества до модерна, от конструктивизма до современных комплексов.

Я покажу главные символы старого города, необычные памятники и живописные уголки, а также приоткрою удивительную историю бывшей окраины.
От 1500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский

Что вас ожидает

Ново-Николаевск — старый город
Мы начнем погружение в историю «Закаменки» с улицы Кирова. Здесь вы увидите один из десяти российских аффинажных заводов в стиле конструктивизм и крупнейшую библиотеку страны, узнаете, куда пропала речка Каменка. Я покажу необычный памятник эвакуированным ленинградцам и три великолепных фонтана, символизирующие сибирские реки Катунь, Бию и Обь. Через кварталы с интересной современной застройкой мы пройдём к Чертову городищу — археологическому памятнику эпохи неолита, где поговорим о сибирском хане Кучуме и отыщем Змея Горыныча и Кощея Бессмертного.

Свидетели былых времен
Продвигаясь вглубь района, увидим ещё один конструктивистский техникум и школу, построенную легендарным архитектором А. Крячковым. Я покажу главное сокровище «Закаменки» — чудом уцелевшее деревянное зодчество. Вы навестите городок работников Алтайской железной дороги с будто европейскими домиками начала XX века. А напоследок сможете взять приступом заброшенную водонапорную башню — символ старого Новосибирска.

Организационные детали

Основная часть прогулки проходит по чистым, ухоженным и безопасным местам, однако иногда нам придется «нырять» вглубь частного сектора, где может не быть асфальта, где могут встретиться собаки. Если вы не готовы столкнуться с подобными явлениями, предупредите, и я сокращу маршрут.

Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский
Новосибирск Закаменский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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Андрей проводит ещё 8 экскурсий

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