Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Ново-Николаевск — старый город Мы начнем погружение в историю «Закаменки» с улицы Кирова. Здесь вы увидите один из десяти российских аффинажных заводов в стиле конструктивизм и крупнейшую библиотеку страны, узнаете, куда пропала речка Каменка. Я покажу необычный памятник эвакуированным ленинградцам и три великолепных фонтана, символизирующие сибирские реки Катунь, Бию и Обь. Через кварталы с интересной современной застройкой мы пройдём к Чертову городищу — археологическому памятнику эпохи неолита, где поговорим о сибирском хане Кучуме и отыщем Змея Горыныча и Кощея Бессмертного.
Свидетели былых времен Продвигаясь вглубь района, увидим ещё один конструктивистский техникум и школу, построенную легендарным архитектором А. Крячковым. Я покажу главное сокровище «Закаменки» — чудом уцелевшее деревянное зодчество. Вы навестите городок работников Алтайской железной дороги с будто европейскими домиками начала XX века. А напоследок сможете взять приступом заброшенную водонапорную башню — символ старого Новосибирска.
Организационные детали
Основная часть прогулки проходит по чистым, ухоженным и безопасным местам, однако иногда нам придется «нырять» вглубь частного сектора, где может не быть асфальта, где могут встретиться собаки. Если вы не готовы столкнуться с подобными явлениями, предупредите, и я сокращу маршрут.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
Вы в Новосибирске в командировке и нет времени гулять по нему днем? А, может, вам хочется вечерней городской романтики? Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями.
Открыть неизведанные районы города и осознать масштаб одного из главных научных центров России
Далеко не всем известно, что Новосибирск славен не только Академгородком, но и другими серьезными наукоградами. В благоустроенных микрорайонах поговорим об истоках отечественной микробиологии, медицинских НИИ и центрах аграрного профиля. Кроме того, вы осмотрите старинные церкви и дацан, отведаете бурятских буузов и взглянете на панорамы Обского моря.
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Новосибирск — крупнейший российский город за Уралом, столица Сибири. Несмотря на то, что город молодой (ему всего 120 лет), здесь есть на что посмотреть и о чем узнать. Предлагаю изучать город в трех измерениях — можно выбрать для прогулки какое-то одно, а можно и все три.
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
На нашей прогулке вы сможете почувствовать темп и дух самого быстрорастущего города на планете, оценить его противоречивость, познакомиться с историей Ленинского района и полюбоваться памятниками советской архитектуры и монументалистики.
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
На этой прогулке вы сможете увидеть одно из настоящих чудес света — город, выросший посреди сибирского леса. Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы".
О жизни сибирского народа век назад — авто-экскурсия в некогда процветающий купеческий город
На этой экскурсии вы познакомитесь с удивительным поселком, когда-то считавшимся городом, который будто застыл в самом начале XX века. Вы увидите купеческие особняки и деревянные дома того времени, прогуляетесь по кусочку исторического Московского тракта и посетите Церковь Александра Невского, расположенную в одноименном монастыре.
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Сузун — небольшой заводской посёлок с большой историей. Долгие годы здесь чеканилась особая валюта — сибирская монета, а потом и общероссийские деньги. Увидеть монетный двор, медеплавильный завод-долгожитель и узнать историю тихого Сузуна — центра народной иконописи, где сохранились сибирские дома XIX века и другие исторические места, можно на моей автомобильной экскурсии.
Эта прогулка — для тех, кто готов оценить уникальный дух одного из самых комфортных для проживания районов Новосибирска, в котором природа так гармонично сплелась с архитектурой, а архитектура, несмотря на свою стопроцентную «советскость», так приветлива и мила.
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старинным улицам, скверам и площадям. Увидите знаковые городские здания: оперный театр, конструктивистские сооружения, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Я расскажу, почему Новосибирск сравнивают с Санкт-Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня.
Вы познакомитесь с архитектурой города, и я расскажу вам, как научиться видеть в стилях зданий отражение истории – самые важные эпохи и переломные моменты. В результате, вам удастся взглянуть на Новосибирск, распознав в его облике цепь исторических причин и следствий. Приятным дополнением к программе станет знакомство с лучшей местной кухней и посещение уникального музея бересты.