Андрей проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Ново-Николаевск — старый город

Мы начнем погружение в историю «Закаменки» с улицы Кирова. Здесь вы увидите один из десяти российских аффинажных заводов в стиле конструктивизм и крупнейшую библиотеку страны, узнаете, куда пропала речка Каменка. Я покажу необычный памятник эвакуированным ленинградцам и три великолепных фонтана, символизирующие сибирские реки Катунь, Бию и Обь. Через кварталы с интересной современной застройкой мы пройдём к Чертову городищу — археологическому памятнику эпохи неолита, где поговорим о сибирском хане Кучуме и отыщем Змея Горыныча и Кощея Бессмертного.

Свидетели былых времен

Продвигаясь вглубь района, увидим ещё один конструктивистский техникум и школу, построенную легендарным архитектором А. Крячковым. Я покажу главное сокровище «Закаменки» — чудом уцелевшее деревянное зодчество. Вы навестите городок работников Алтайской железной дороги с будто европейскими домиками начала XX века. А напоследок сможете взять приступом заброшенную водонапорную башню — символ старого Новосибирска.