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Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

4.6
24 отзыва
Континент. Б.
Континент. Б. – Гид из Пскова
Когда-то на берегу реки Псковы находилась неприступная крепость.

Со временем укрепление разрослось и превратилось в крупный город 🏙️.

Его история 📖 связана с князем Игорем и княгиней Ольгой, здесь находится самый древний православный храм на Руси и сохранились оборонительные укрепления древнего кремля.

Предлагаем вам прогуляться 👣 по улочкам города и изучить историю, начиная со стародавних времен и заканчивая сегодняшним днем.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 470 ₽ за человека

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Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

Что вы увидите

  • Ольгинская часовня
  • Псковский Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Памятник Александру Невскому и гора Соколиха
  • Покровский угол
  • Основные значимые памятники архитектуры Пскова
Вас ждет более чем 1500-летняя история 📖 города Пскова, который в XVI в наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками.
Экскурсия по Пскову

Прогулка начнется с улицы Пароменской от часовни Святой Равноапостольной княгине Ольги с видом на священное сердце древнего города — Псковский Кремль — музей 🖼 под открытым небом, включающий в себя:

  • Довмонтов город 🏙️ — «Псковские Помпеи»,
  • Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране,
  • Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси,
  • «Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую.
  • На экскурсии 🧭 вы узнаете зачем древние псковичи на небольшой территории белоснежного Довмонтова города построили такое количество храмов, как называлась мощная стена укреплений средневекового и что за «захаб» такой, в виде рукава расположился между двумя стенами.
  • В центре Кремля перед вами предстанет символ псковской земли — величественный Троицкий Собор. Узнаете историю его строительства, почему Псков называют не только «Домом святой Троицы», но и «Ольгиным градом», и о неразрывной связи киевской княгини с нашим городом.
  • Памятник святой равноапостольной Княгине Ольге, можно увидеть на центральной площади Пскова по дороге в Покровский угол, где и сегодня стоит Покровская башня. Здесь вы узнаете об одной из самых ярких и ожесточенных осад Пскова войсками польского короля Стефана Батория, и какая светлая духовная сила помогла спасти жителей города.
  • Вы посетите гору Соколиха с величественным памятником Александру Невскому и его дружине и захватывающим видом на город.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом
  • Автобус (микроавтобус)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ул. Пароменcкая, 4
Место завершения
🏁 Пл. Ленина
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Континент. Б.
Континент. Б.
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24 отзыва оставили туристы

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