Вас ждет более чем 1500-летняя история 📖 города Пскова, который в XVI в наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками.
Экскурсия по Пскову
Прогулка начнется с улицы Пароменской от часовни Святой Равноапостольной княгине Ольги с видом на священное сердце древнего города — Псковский Кремль — музей 🖼 под открытым небом, включающий в себя:
Довмонтов город 🏙️ — «Псковские Помпеи»,
Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране,
Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси,
«Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую.
На экскурсии 🧭 вы узнаете зачем древние псковичи на небольшой территории белоснежного Довмонтова города построили такое количество храмов, как называлась мощная стена укреплений средневекового и что за «захаб» такой, в виде рукава расположился между двумя стенами.
В центре Кремля перед вами предстанет символ псковской земли — величественный Троицкий Собор. Узнаете историю его строительства, почему Псков называют не только «Домом святой Троицы», но и «Ольгиным градом», и о неразрывной связи киевской княгини с нашим городом.
Памятник святой равноапостольной Княгине Ольге, можно увидеть на центральной площади Пскова по дороге в Покровский угол, где и сегодня стоит Покровская башня. Здесь вы узнаете об одной из самых ярких и ожесточенных осад Пскова войсками польского короля Стефана Батория, и какая светлая духовная сила помогла спасти жителей города.
Вы посетите гору Соколиха с величественным памятником Александру Невскому и его дружине и захватывающим видом на город.