Эльбузд проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает:У вас будет уникальная возможность узнать историю 📖 донского виноделия, познакомиться с 2-3 донскими винодельнями и продегустировать натуральные донские вина (6-7 образцов) с легкими закусками. Организационные детали:Строго для лиц старше 18 лет.