Эльбузд проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает:У вас будет уникальная возможность узнать историю 📖 донского виноделия, познакомиться с 2-3 донскими винодельнями и продегустировать натуральные донские вина (6-7 образцов) с легкими закусками. Организационные детали:Строго для лиц старше 18 лет.
Что входит
презентация донского виноделия и винодельческих хозяйств Ростовской области
дегустация сухих вин и холодные закуски.
Что не входит
трансфер
обед/ужин.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница "Эльбузд", ул. Профсоюзная, 51
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.