Эльбузд проводит ещё 1 экскурсию

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Дегустация вин «Долина Дона»

Эльбузд
Эльбузд – Гид из Ростова-на-Дону
Донской край известен своими винами 🍷 ещё с времен Петра I.

Вы можете дополнить свой экскурсионный маршрут или деловую поездку дегустацией вин от донских винодельческих хозяйств прямо в центре города Ростова-на-Дону.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Дегустация вин «Долина Дона»
Дегустация вин «Долина Дона»
Что вас ожидает:У вас будет уникальная возможность узнать историю 📖 донского виноделия, познакомиться с 2-3 донскими винодельнями и продегустировать натуральные донские вина (6-7 образцов) с легкими закусками. Организационные детали:Строго для лиц старше 18 лет.
Что входит
  • презентация донского виноделия и винодельческих хозяйств Ростовской области
  • дегустация сухих вин и холодные закуски.
Что не входит
  • трансфер
  • обед/ужин.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница "Эльбузд", ул. Профсоюзная, 51
Дегустация вин «Долина Дона»
Дегустация вин «Долина Дона»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эльбузд
Эльбузд
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