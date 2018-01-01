Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по стадиону «Ростов-Арена»
Возведённый специально к Чемпионату мира-2018 новый стадион 🏟️ нашего города, построен по последнему слову техники!
1. Вы побываете внутри стадиона, почувствуете его особую атмосферу и мощь, блеск современности и комфорт.
2. Пройдете в раздевалки, тренировочные комнаты, зону журналистов и другие помещения, доступные только игрокам и официальным представителям.
3. Познакомитесь с историей 📖 и особенностями постройки, а так же уникальностью проекта.
4. Узнаете, какие конструкции и названия задумывались, и какие воплотились в жизнь.
5. Экскурсия ответит на вопросы: как выращивается газон для футбольного поля, какое оборудование может перекричать 45 тысяч фанатов и многое-многое другое.