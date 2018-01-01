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Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»

5
7 отзывов
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по «Ростов-Арене», где в 2018 году было проведено пять матчей Чемпионата мира по футболу.

Вы окажетесь внутри гигантского стадиона, зайдете в раздевалки и тренировочные комнаты, побываете в зоне для журналистов и других помещениях, доступных только игрокам, официальным представителям команд и прессы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 660 ₽ за человека

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Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»
Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»

Что вы увидите

  • Стадион «Ростов-Арена»
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по стадиону «Ростов-Арена»
Возведённый специально к Чемпионату мира-2018 новый стадион 🏟️ нашего города, построен по последнему слову техники!
1. Вы побываете внутри стадиона, почувствуете его особую атмосферу и мощь, блеск современности и комфорт.
2. Пройдете в раздевалки, тренировочные комнаты, зону журналистов и другие помещения, доступные только игрокам и официальным представителям.
3. Познакомитесь с историей 📖 и особенностями постройки, а так же уникальностью проекта.
4. Узнаете, какие конструкции и названия задумывались, и какие воплотились в жизнь.
5. Экскурсия ответит на вопросы: как выращивается газон для футбольного поля, какое оборудование может перекричать 45 тысяч фанатов и многое-многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
  • Вход на стадион
Что не входит
  • Транспорт до места встречи
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Стадион Ростов Арена
Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»
Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»
Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»
Экскурсия по стадиону «Ростов-Арена»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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7 отзывов оставили туристы

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