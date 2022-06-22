Во время 3-часовой обзорной автобусной экскурсии по городу вы увидите его исторический центр с красивыми кварталами, скверы, площади и здания 19 века, а также набережную знаменитой реки Дон.

В сопровождении опытного экскурсовода вы узнаете удивительные факты о Ростове и услышите множество историй и увлекательных рассказов.

Обзорная экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям. Даже местные жители останутся в восторге, что уж говорить о гостях города!

По сравнению с обычной пешеходной экскурсией, вы сможете увидеть гораздо больше достопримечательностей Ростова и узнать больше информации о них.