Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Памятник Димитрию Ростовскому
  • Набережная реки Дон
  • Левобережный парк
  • Площадь Советов
  • Театральная площадь
  • Нахичевань
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Описание

Во время 3-часовой обзорной автобусной экскурсии по городу вы увидите его исторический центр с красивыми кварталами, скверы, площади и здания 19 века, а также набережную знаменитой реки Дон.

В сопровождении опытного экскурсовода вы узнаете удивительные факты о Ростове и услышите множество историй и увлекательных рассказов.

Обзорная экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям. Даже местные жители останутся в восторге, что уж говорить о гостях города!

По сравнению с обычной пешеходной экскурсией, вы сможете увидеть гораздо больше достопримечательностей Ростова и узнать больше информации о них.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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