Еще несколько необычных экскурсий в Ростов-на-Дону

Прогулка 👣 по донской станице В программе — главные достопримечательности 🏛️ станицы: мы осмотрим снаружи мемориальный дом, где Шолохов работал над «Тихим Доном» и «Поднятой целиной», и светлую усадьбу, где вместе с женой и детьми писатель жил до самой смерти. Полюбуемся белоснежной церковью Архангела Михаила и обсудим, что значит вера для казаков. Побываем на площади Майданная, заглянем в окна местной гимназии, а после у реки рассмотрим скульптуру Аксиньи и Григория.
Шолохов и его Дон Ключевая фигура рассказа — Михаил Шолохов: вы услышите о важных вехах в его жизни, поймете, как эти места нашли отражение в его произведениях. Коснемся в том числе темы казачества, поговорим о характере донских казаков и их обычаях. И обязательно расскажем о комплексе музея-заповедника: что здесь стоит обязательно посетить и о чем рассказывают экспозиции.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия ⛳ начинается в самой станице Вёшенская. Добраться до нее можно на личном автомобиле 🚘 из Ростова-на-Дону и Воронежа по трассе М-4 «Дон», либо из Волгограда по трассе М-21. При необходимости мы можем организовать для вас трансфер за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в станице Вёшенская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы — команда гидов-экскурсоводов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, готовы показать вам самые невероятные и притягательные места Донского края! Наша задача — дать каждому из вас понимание и ощущение произведений Шолохова через погружение в широкий, яркий, страстный мир донского казачества. Предоставить возможность «перелистать» страницы романа, пройдя дорогами героев «Тихого Дона», вдохнув степной воздух, которым они дышали вместе с автором, услышав песни, которые «звучат» в романе, попробовав себя в роли хлебороба, рыбака, лихого наездника... С нетерпением и распростертыми объятиями ждем вас на Шолоховской земле!