Еще несколько необычных экскурсий в Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по донской станице

В программе — главные достопримечательности 🏛️ станицы: мы осмотрим снаружи мемориальный дом, где Шолохов работал над «Тихим Доном» и «Поднятой целиной», и светлую усадьбу, где вместе с женой и детьми писатель жил до самой смерти. Полюбуемся белоснежной церковью Архангела Михаила и обсудим, что значит вера для казаков. Побываем на площади Майданная, заглянем в окна местной гимназии, а после у реки рассмотрим скульптуру Аксиньи и Григория.

Шолохов и его Дон

Ключевая фигура рассказа — Михаил Шолохов: вы услышите о важных вехах в его жизни, поймете, как эти места нашли отражение в его произведениях. Коснемся в том числе темы казачества, поговорим о характере донских казаков и их обычаях. И обязательно расскажем о комплексе музея-заповедника: что здесь стоит обязательно посетить и о чем рассказывают экспозиции.

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