Еще несколько необычных экскурсий в Ростов-на-Дону

Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»

Познакомиться с музеем-заповедником Шолохова и проникнуться духом казачества

Яна
Яна – представитель из Ростов-на-Дону
Мы прогуляемся по историческому центру станицы, где жил и творил Шолохов — вы увидите дом и усадьбу, где каждая деталь помнит хозяина, полюбуетесь старинной церковью, а на набережной встретите Аксинью и Григория.

Приглядитесь к куреням и услышите об истории 📖 и культуре казачества.

И конечно, мы поговорим о судьбе человека, ставшего культовой фигурой для эпохи СССР.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 760 ₽ за экскурсию

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Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»
Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по донской станице
В программе — главные достопримечательности 🏛️ станицы: мы осмотрим снаружи мемориальный дом, где Шолохов работал над «Тихим Доном» и «Поднятой целиной», и светлую усадьбу, где вместе с женой и детьми писатель жил до самой смерти. Полюбуемся белоснежной церковью Архангела Михаила и обсудим, что значит вера для казаков. Побываем на площади Майданная, заглянем в окна местной гимназии, а после у реки рассмотрим скульптуру Аксиньи и Григория.

Шолохов и его Дон
Ключевая фигура рассказа — Михаил Шолохов: вы услышите о важных вехах в его жизни, поймете, как эти места нашли отражение в его произведениях. Коснемся в том числе темы казачества, поговорим о характере донских казаков и их обычаях. И обязательно расскажем о комплексе музея-заповедника: что здесь стоит обязательно посетить и о чем рассказывают экспозиции.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия ⛳ начинается в самой станице Вёшенская. Добраться до нее можно на личном автомобиле 🚘 из Ростова-на-Дону и Воронежа по трассе М-4 «Дон», либо из Волгограда по трассе М-21. При необходимости мы можем организовать для вас трансфер за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в станице Вёшенская
Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»
Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»
Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»
Станица Вешенская: где родился «Тихий Дон»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Мы — команда гидов-экскурсоводов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, готовы показать вам самые невероятные и притягательные места Донского края! Наша задача — дать каждому из вас понимание и ощущение произведений Шолохова через погружение в широкий, яркий, страстный мир донского казачества. Предоставить возможность «перелистать» страницы романа, пройдя дорогами героев «Тихого Дона», вдохнув степной воздух, которым они дышали вместе с автором, услышав песни, которые «звучат» в романе, попробовав себя в роли хлебороба, рыбака, лихого наездника... С нетерпением и распростертыми объятиями ждем вас на Шолоховской земле!
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