Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Когда-то деревянные дома были привычной частью рязанского городского пейзажа. Теперь же, спустя совсем короткое время, наш город 🏙️ лишился большинства из них. Деревянное кружево постепенно становится настоящей редкостью. Нужно успеть увидеть еще оставшиеся осколки прошлой жизни!
На нашей трехчасовой экскурсии 🧭 по уходящей Рязани вы узнаете:
✔Как Иван Петров свой собственный архитектурный стиль придумал
✔Какие детали деревянный дом украшают
✔Кто в домах этих жил, трудился, пел, лечил, учил
✔Что Рязань и Париж связывает
✔Кто и почему деревянное кружево невзлюбил
Давайте прогуляемся мимо причудливо украшенных домиков, в которых живет своя история 📖 и своя душа!