Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Дорогой Есенин[а]

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Дорогой Есенин[а]
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Дорогой Есенин[а]
Дорогой Есенин[а]
Название этой экскурсии 🧭 неслучайно имеет два варианта прочтения.
"ДорОгой Есенина" - экскурсия ⛳ пройдет по маршруту следования Сергея Есенина от железнодорожной станции Дивово до села Константиново. Именно этим путем Есенин добирался до родного дома из Москвы. Мы увидим те места, которые видел Сергей Александрович, добираясь до дома, где он останавливался, где читал свои стихи. Узнаем, с кем общался и кому или чему посвящал те или иные строки своих произведений.
"ДорогОй Есенин" - вы узнаете Сергея Александровича не как героя сериала и скандальных публикаций, а как близкого, домашнего, родного человека. В экскурсии прозвучат воспоминания самых близких его людей и истории 📖 написания некоторых его произведений. А голос поэта, музыка тех лет и старые фотографии 📸 дополнят впечатление об этой необычной поездке.

А еще на нашей экскурсии вы узнаете:

    ✔Где Есенин любил гонять чаи
    ✔Где стоит дом, который еще помнит Есенина
    ✔Какие мифы до сих пор окружают поэта
    ✔Историю о бесстыжем олене, собаке Сережке и о том, сколько все-таки на свете кошек.
    ✔Почему Есенина называли монахом
    ✔О зимней клубнике, колдунах и огненном змее
    Посещение экспозиций музея-заповедника не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно.
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Трансфер
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости с гидом
    Дорогой Есенин[а]
    Дорогой Есенин[а]
    Дорогой Есенин[а]
    Дорогой Есенин[а]

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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    Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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