Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Название этой экскурсии 🧭 неслучайно имеет два варианта прочтения.

"ДорОгой Есенина" - экскурсия ⛳ пройдет по маршруту следования Сергея Есенина от железнодорожной станции Дивово до села Константиново. Именно этим путем Есенин добирался до родного дома из Москвы. Мы увидим те места, которые видел Сергей Александрович, добираясь до дома, где он останавливался, где читал свои стихи. Узнаем, с кем общался и кому или чему посвящал те или иные строки своих произведений.

"ДорогОй Есенин" - вы узнаете Сергея Александровича не как героя сериала и скандальных публикаций, а как близкого, домашнего, родного человека. В экскурсии прозвучат воспоминания самых близких его людей и истории 📖 написания некоторых его произведений. А голос поэта, музыка тех лет и старые фотографии 📸 дополнят впечатление об этой необычной поездке.

А еще на нашей экскурсии вы узнаете:

✔Где Есенин любил гонять чаи

✔Где стоит дом, который еще помнит Есенина

✔Какие мифы до сих пор окружают поэта

✔Историю о бесстыжем олене, собаке Сережке и о том, сколько все-таки на свете кошек.

✔Почему Есенина называли монахом

✔О зимней клубнике, колдунах и огненном змее

Посещение экспозиций музея-заповедника не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно.