Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Хозяева и гости рязанских усадеб

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Хозяева и гости рязанских усадеб
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Хозяева и гости рязанских усадеб
Хозяева и гости рязанских усадеб
Автобусная экскурсия ⛳ в усадьбы Стенькино, Старое Зимино и Красное. К большому сожалению, только одна их них отреставрирована. Остальные две заброшены. Но тем не менее, каждая из них имеет свою историю 📖, каждая окружена чудесными природными объектами, каждая достойна того, чтобы ее посетить.
Некогда роскошный усадебный комплекс таит в себе множество историй о его обитателях. В начале XIX века здесь жил А. П. Дубовицкий, снискавшей себе дурную славу, как сектант, мистик и масон. Его сын Петр был выдающимся хирургом и деятелем медицинского образования в России. Дочь Надежда – талантливой художницей. В усадьбе Стенькино хранилась большая коллекция ценнейших произведений искусства, которая после революции частично попала в различные музеи 🖼 (в том числе и в Рязанский художественный музей).
Усадьба Старое Зимино на берегу живописного пруда связана с именем отставного полковника Желтухина, сын которого был исследователем Тихого океана, именем которого назван остров 🏝️. Кстати, это фактически единственная заброшенная усадьба в Рязанской области, в которой частично сохранились внутренние росписи.
Усадьба в селе Красное принадлежала одному из фаворитов Екатерины II А. П. Ермолову, который и получил от нее средства на строительство имения. На фронтоне церкви Казанской Богоматери, построенной в усадьбе, было написано: «От щедрот великия Екатерины». Вокруг усадьбы ходит множество легенд, начиная от того, что якобы автором являлся сам В. И. Баженов, заканчивая тем, что здесь неоднократно бывала Екатерина II.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Хозяева и гости рязанских усадеб
Хозяева и гости рязанских усадеб
Хозяева и гости рязанских усадеб
Хозяева и гости рязанских усадеб

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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