Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

Автобусная экскурсия ⛳ в усадьбы Стенькино, Старое Зимино и Красное. К большому сожалению, только одна их них отреставрирована. Остальные две заброшены. Но тем не менее, каждая из них имеет свою историю 📖, каждая окружена чудесными природными объектами, каждая достойна того, чтобы ее посетить.

Некогда роскошный усадебный комплекс таит в себе множество историй о его обитателях. В начале XIX века здесь жил А. П. Дубовицкий, снискавшей себе дурную славу, как сектант, мистик и масон. Его сын Петр был выдающимся хирургом и деятелем медицинского образования в России. Дочь Надежда – талантливой художницей. В усадьбе Стенькино хранилась большая коллекция ценнейших произведений искусства, которая после революции частично попала в различные музеи 🖼 (в том числе и в Рязанский художественный музей).

Усадьба Старое Зимино на берегу живописного пруда связана с именем отставного полковника Желтухина, сын которого был исследователем Тихого океана, именем которого назван остров 🏝️. Кстати, это фактически единственная заброшенная усадьба в Рязанской области, в которой частично сохранились внутренние росписи.

Усадьба в селе Красное принадлежала одному из фаворитов Екатерины II А. П. Ермолову, который и получил от нее средства на строительство имения. На фронтоне церкви Казанской Богоматери, построенной в усадьбе, было написано: «От щедрот великия Екатерины». Вокруг усадьбы ходит множество легенд, начиная от того, что якобы автором являлся сам В. И. Баженов, заканчивая тем, что здесь неоднократно бывала Екатерина II.