Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Это экскурсия ⛳ с гидом-красноармейцем Василием Ершовым по Рязани 40-х годов с рассказом о том, как город 🏙️ пережил это время, какие предприятия и как работали на оборонку, как город защищался от немецких авианалетов и диверсий, о том как героическая оборона Рязанской области предотвратила окружение немецкими войсками Москвы, предопределив победу Красой армии в битве за Москву и в войне в целом.

Экскурсовод-красноармеец также расскажет о рязанцах – героях Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы нашего города.

Вы также сможете познакомиться с боевым снаряжением рядового РККА, подержать в руках ОРИГИНАЛ винтовки Мосина 1936 г. в. Все это и многое другое ждет Вас на прогулке 👣 с красноармейцем.