Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Железоделательное и игольное производство на рязанской земле.

Автобусная экскурсия ⛳ в с. Истье, на место процветающего когда-то железоделательного завода, и в с. Коленцы, где располагалась первая в России игольная фабрика.

Истье интересно прежде всего руинами промышленно-усадебного комплекса и храмом Рождества Христова. В селе чудом сохранился уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII в. – доменная печь, единственная на территории Восточной Европы – и церковь ⛪, построенная архитектором В. П. Стасовым, автором здания Академии наук и казарм на Марсовом поле в Петербурге.

В с. Коленцы сохранились грандиозные руины самой первой в России игольной фабрики. Именно после ее постройки фабрики Петр I издал указ "О пошлинах с иностранных игол", для того, чтобы у российского производителя не было иностранных конкурентов.

Здание, от которого сейчас остались лишь стены, тоже построено В. П. Стасовым. Рядом можно увидеть остатки механизмов, вырабатывающих энергию, и плотину на реке Проня.

Здесь же на средства владельцев была построена Благовещенская церковь до сих пор поражающая своей красотой и изяществом.