Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Железное дело Петра Великого

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Железное дело Петра Великого
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Железное дело Петра Великого
Железное дело Петра Великого
Железоделательное и игольное производство на рязанской земле.
Автобусная экскурсия ⛳ в с. Истье, на место процветающего когда-то железоделательного завода, и в с. Коленцы, где располагалась первая в России игольная фабрика.
Истье интересно прежде всего руинами промышленно-усадебного комплекса и храмом Рождества Христова. В селе чудом сохранился уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII в. – доменная печь, единственная на территории Восточной Европы – и церковь ⛪, построенная архитектором В. П. Стасовым, автором здания Академии наук и казарм на Марсовом поле в Петербурге.
В с. Коленцы сохранились грандиозные руины самой первой в России игольной фабрики. Именно после ее постройки фабрики Петр I издал указ "О пошлинах с иностранных игол", для того, чтобы у российского производителя не было иностранных конкурентов.
Здание, от которого сейчас остались лишь стены, тоже построено В. П. Стасовым. Рядом можно увидеть остатки механизмов, вырабатывающих энергию, и плотину на реке Проня.
Здесь же на средства владельцев была построена Благовещенская церковь до сих пор поражающая своей красотой и изяществом.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Железное дело Петра Великого
Железное дело Петра Великого
Железное дело Петра Великого
Железное дело Петра Великого

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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