Найдено 3 экскурсии в категории «Петровская Акватория» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Императорские дни: Петровская акватория для любознательных
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Императорские дни: Петровская акватория для любознательных
Начало: Санкт-Петербург, Малая Морская 4/1, ТРК Адмирал
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по парадному Петербургу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по парадному Петербургу
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Петербург на ладони
Пешая
2.5 часа
Билеты
Петербург на ладони
Начало: Набережная канала Грибоедова, 4
Расписание: Понедельник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
1500 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Императорские дни: Петровская акватория для любознательных
    Потрясающе интересная экскурсия с Дарьей! Дети в восторге, про взрослых вообще молчу! Очень рекомендую данное мероприятие с детьми!

