Индивидуальная
до 10 чел.
Императорские дни: Петровская акватория для любознательных
Начало: Санкт-Петербург, Малая Морская 4/1, ТРК Адмирал
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по парадному Петербургу
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Билеты
Петербург на ладони
Начало: Набережная канала Грибоедова, 4
Расписание: Понедельник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
1500 ₽ за билет
- ВВиктория30 апреля 2024Императорские дни: Петровская акватория для любознательныхПотрясающе интересная экскурсия с Дарьей! Дети в восторге, про взрослых вообще молчу! Очень рекомендую данное мероприятие с детьми!
