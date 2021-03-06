3 отзыва оставили туристы

Один день в Севастополе и Балаклаве

Большое путешествие по городу-герою в компании профессионального гида

4.7
3 отзыва
Анна
Анна – Гид из Севастополя
Севастополь предстанет перед вами в облике моряка и труженика, защитника и строителя, мечтателя и мудреца.

Вы проедете по его улицам, скверам, паркам и мемориальным комплексам, подниметесь на лучшие смотровые площадки и побываете в дивной Балаклавской бухте.

А я сделаю все, чтобы вы полюбили наш город 🏙️ и прочувствовали его особую историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве

Что вас ожидает

Все краски Севастополя и Балаклавы
Вы увидите все важнейшие достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:

  • Исторический бульвар: вы увидите выставку якорей, поднятых в разное время со дна Севастопольской бухты, и знаменитую Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. », посвященную Крымской войне.
  • Площадь Нахимова — «сердце» города. Я покажу памятник адмиралу Нахимову, белоснежную Графскую пристань и мемориал Героической обороны Севастополя. А еще вы сможете полюбоваться городом с моря 🌊, совершив морскую прогулку 👣 по бухтам Севастополя.
  • Приморский бульвар: вы погуляете по живописной набережной, насладитесь чудесным видом на Большую Севастопольскую бухту и рассмотрите памятник Затопленным кораблям.
  • Владимирский собор — усыпальница великих адмиралов и архитектурная доминанта города. Вы услышите его историю 📖 и проедете по холму, вокруг которого когда-то зародился Севастополь.
  • Малахов курган — главный бастион во времена Крымской войны. Теперь это мемориальный комплекс с прекрасным парком и видовыми площадками. Вы насладитесь царящей здесь тишиной и услышите, какие артефакты прошлого обнаружили во время реконструкции.
  • Сапун-гора: вы подниметесь на склон, где проходил штурм 7 мая 1944 года, и увидите образцы военной техники, храм-часовню Святого Георгия Победоносца, обелиск Славы и памятник Воинам 51 армии.
  • Балаклава — чудесный пригород 🏙️ Севастополя. Через живописную Балаклавскую долину мы спустимся к легендарной и когда-то одноименной бухте. Погружаясь в прошлое Балаклавы, вы прочувствуете уютный городок, впечатлитесь видами генуэзской крепости Чембало и красотой побережья.

Организационные детали

Стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘. Можно также провести ее на нашем минивэне — в этом случае доплата составит 4500 рублей.

Дополнительные расходы

  • Билеты 🎫 в Панораму с экскурсией (группы от 10 до 35 человек): 500 р. взрослый, 250 р. детям до 16, 350 р. детям с 16 до 18 и студентам
  • Билеты 🎫 на морскую прогулку: 500 руб. взрослый, 300 руб. детям до 12 дет
Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Sea Mall
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве
Один день в Севастополе и Балаклаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины. Кроме того, я работаю в команде лучших гидов Севастополя. В случае непредвиденных обстоятельств мы подменяем друг друга. Ваше знакомство с Севастополем и Крымом будет информативным, ярким и запоминающимся!
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3 отзыва оставили туристы

6 мар 2021
Экскурсия превзошла наши ожидания. Сердечная благодарность Анне за прекрасный день!
8 фев 2021
Приятный и любящий свой город экскурсовод... если вы любите патриотизм исторические даты и просто историю - эта экскурсия для вас!
3 ноя 2020
3 ноября побывали на замечательной экскурсии по Севастополю с Анной. Мы за один день узнали множество интереснейших фактов об истории города, о легендарных героях, увидели все важные архитектурные и исторические памятники. Анна прекрасный рассказчик, её познания с области истории и культуры города поражают! Грамотно составлен маршрут экскурсии, мы посетили и центральную часть города, и Малахов курган, и Сапун - гору, и Балаклаву. Признательны и благодарны Вам, Анна, за чудесную прогулку, за искреннюю любовь к своему родному городу, за высокий профессионализм! Очень рекомендуем экскурсию всем гостям Севастополя! С уважением, семья Пахомовых.

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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