17 отзывов оставили туристы

Доброго времени суток! Очень хочется поделиться впечатлениями от экскурсии с Олегом, которые переполняют и по сей день. Планируя путешествие по Крыму мы нашли на сайте "Tripster" "Прогулку по Балаклавской дуге" и решили посетить ее. Поверьте, эта экскурсия отличается от всех других, которые предлагаются турагенствами. Будьте уверены, что вы прочувствуете всю атмосферу Крыма, пройдя маршрут пешком и насладясь великолепными пейзажными видами. Небольшое количество человек в группе создает уют, сближает Вас с людьми из разных стран, а Олег помогает найти общие темы, прекрасно умеет поддержать диалог, ответит на все вопросы. Тропа по Балаклавской дуге скрывает множество тайн и загадок, занавес которых Вам удастся приоткрыть. А что может быть лучше вкуснейшего обеда после длительного, увлекательного путешествия, с потрясающим видом на море и в приятной компании!? У Олега есть свой личный рецепт путешественника, которым он с радостью поделится, и который Вам обязательно захочется приготовить дома. Еще раз огромное спасибо за проведенное время, ценные знания, интересный опыт и незабываемые впечатления. Если вы хотите почувствовать себя настоящим путешественником, окунуться в поход со всеми его прелестями и побывать в мало изведанных местах- то Вам точно к замечательному экскурсоводу -Олегу. Поверьте, ни одна экскурсия на автобусе в толпе туристов не сравнится с тем, что удалось прочувствовать нам. Мы обязательно вернемся.