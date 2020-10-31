17 отзывов оставили туристы

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Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге

Генуэзская крепость, военные объекты, смотровые площадки и красивый пляж

5
17 отзывов
Олег
Олег – представитель из Севастополя
Пройти несколько минут по набережной — и вы уже не на прогулке 👣, а в самом настоящем походе! Исполинские скалы, неприступные цитадели, памятники войны и восхитительные черноморские пейзажи: я проведу вас по безопасным тропам к удивительным местам края, а в конце порадую аппетитным обедом туриста.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге

Что вас ожидает

Поход по горным ⛰️ тропам
Мы пройдём по ключевым точкам Балаклавской дуги, где вы увидите как следы военного времени, так и нетронутую природу крымского края.

  • После встречи на набережной Назукина отправимся к первой достопримечательности 🏛️ — генуэзской крепости Чембало. Известна она тем, что полностью перекрывала вход в балаклавскую бухту, надёжно защищая её от врагов.
  • Рассмотрев цитадель, продолжим подъём по массивному хребту Спящая красавица к «бочке смерти». Стальная конструкция, нависающая над обрывом, отмечена печатью скорби: во время Второй Мировой войны здесь происходил массовый расстрел советских солдат.
  • Возле заброшенной ракетной станции, или объекта 100, я расскажу о последних учебных запусках ракет. База — комплекс тоннелей, пробитых внутри скального массива, где вы погуляете и сделаете необычные фотографии 📸.
  • Через перевал мы пройдём к урочищу Аязьма — месту с множеством смотровых площадок с видом на горные массивы и Чёрное море 🌊.
  • Вдоволь насладившись крымскими видами, остановимся на полноценный обед туриста. Пока вы отдохнёте, я приготовлю для вас еду на костре, а какую именно — узнаете на месте;)
  • Вместе мы подкрепимся и спустимся к последней точке похода — пляжу Инжир. Целый час отдыха и купания — и обратно на катере до набережной Балаклавы.

Организационные детали

  • Билет 🎫 на катер включен в стоимость для взрослых путешественников. За детей дополнительно оплачивается 150-200 руб. /чел.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или мой гид-коллега, также увлеченный исследователь Крыма
Начало и место завершения
🚩 на набережной в Балаклаве
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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17 отзывов оставили туристы

31 окт 2020
Всем походникам привет:))) экскурсия огонь, все кто любит видеть мир не через диванную подушку и экран смартфона, то вам сюда. Это не только красоты природы, но и для здоровья полный кайф, только кроссовки берите специальные, чтобы не упасть, т. к грунт, как гравий. Ребята, молодцы!
28 сен 2020
Прекрасная экскурсия, очень комфортный маршрут и замечательный обед! Стас и Фадий - большие молодцы!
20 сен 2020
Получила огромное удовольствие от похода! Большое спасибо организаторам, чудесные виды, четко продуманный маршрут, безопасность движения, под чутким руководством заботливых и надежных гидов!! А также вкусный обед, интересные военные объекты и ласковое море по завершении маршрута, все это было в нашем походе))
6 сен 2020
Экскурсия (даже больше поход) понравилась - прекрасные виды на город / море / бухту (прекрасные фото), прогулка по лесу, вкусный обед. Нужна удобная обувь (есть подъемы в гору), также запас воды с собой. С детьми скорее всего будет сложновато - маршрут длинный, с перепадами. Но шикарные виды и знакомство с военными объектами советских времен - того стоят. Рекомендуем.
19 авг 2020
Были семьей с двумя детьми (9 и 14 лет) в походе с Олегом. Было очень интересно и детям и взрослым. Все единогласно решили сходить еще на другие маршруты Олега.
3 июл 2020
Все прекрасно. Обед замечательный
21 окт 2019
Доброго времени суток! Очень хочется поделиться впечатлениями от экскурсии с Олегом, которые переполняют и по сей день. Планируя путешествие по Крыму мы нашли на сайте "Tripster" "Прогулку по Балаклавской дуге" и решили посетить ее. Поверьте, эта экскурсия отличается от всех других, которые предлагаются турагенствами. Будьте уверены, что вы прочувствуете всю атмосферу Крыма, пройдя маршрут пешком и насладясь великолепными пейзажными видами. Небольшое количество человек в группе создает уют, сближает Вас с людьми из разных стран, а Олег помогает найти общие темы, прекрасно умеет поддержать диалог, ответит на все вопросы. Тропа по Балаклавской дуге скрывает множество тайн и загадок, занавес которых Вам удастся приоткрыть. А что может быть лучше вкуснейшего обеда после длительного, увлекательного путешествия, с потрясающим видом на море и в приятной компании!? У Олега есть свой личный рецепт путешественника, которым он с радостью поделится, и который Вам обязательно захочется приготовить дома. Еще раз огромное спасибо за проведенное время, ценные знания, интересный опыт и незабываемые впечатления. Если вы хотите почувствовать себя настоящим путешественником, окунуться в поход со всеми его прелестями и побывать в мало изведанных местах- то Вам точно к замечательному экскурсоводу -Олегу. Поверьте, ни одна экскурсия на автобусе в толпе туристов не сравнится с тем, что удалось прочувствовать нам. Мы обязательно вернемся.
Константин
29 сен 2019
Отличный маршрут. Великолепные природные виды. Отличный исторический материалу перед гид!
27 сен 2019
Отличное испытание для тех, кто никогда не ходил в горы! Гиду спасибо большое, очень необычно для себя провели время.
Ирина
22 сен 2019
Побывали в походе семьей из 4х человек, включая дочь 8 лет. Очень понравилось содержание экскурсии (Олег эрудированный, замечательный рассказчик), маршрут (интересный, оказался доступен для нашего ребенка + потрясающая красота гор и видов на море) и вкусный походный обед - был даже десерт! )) Олег заразил нас любовью к Крымским горам и горячим желанием побывать и на остальных его маршрутах! Всем рекомендуем, однозначно! Огромное спасибо за яркие, незабываемые впечатления!
24 авг 2019
Здравствуйте 😊 Была на экскурсии 22. 08. Все очень понравилось :Олег очень внимательный к каждому участнику экскурсии, рассказывает много интересных истории, темп движения средний чтоб всем было комфортно. Красота природы просто неописуемая, много живописных мест. Прогулка на катере была просто «вишенкой на торте». Всем очень советую посетить данную экскурсию, много положительных эмоций будет обеспечено. Спасибо огромное Олегу, благодаря ему я полюбила горы ещё больше !!!
23 авг 2019
Экскурсия - прогулка по балакловской дуге стала второй моей такой прогулкой после восхождения на Ильяс-Кая под руководством Олега. Хочется сказать огромное спасибо🙏 все то, что испытываешь невозможно описать просто словами, это нужно и стоит пережить) а здесь хотелось бы отметить вот такой момент - по завершении похода Олег сказал, что его цель не просто провести туристов, рассказать истории и показать места, а действительно заинтересовать человека и влюбить в его горы. И он с этой целью отлично справляется. Определённо всем советую начать знакомство с горами со знакомства с Олегом. Будьте уверены, что ваше путешествие будет комфортным, безопасным и оставит после себя по-особенному яркие эмоции.
9 авг 2019
Спасибо Олегу за экскурсию! Интересно, познавательно, невероятно душевно! Хорошая организация, продуманный маршрут. Поход превзошел все ожидания!
Елена
4 авг 2019
Хочу выразить огромную благодарность Олегу за его труд, что он за символическую плату так увлекает десятки тысяч людей. Маршрут построен очень грамотно, виды просто изумительные. Мы с дочерью (10 лет) в восторге от похода.
26 июл 2019
спасибо за эту прогулку. все понравилось
Ещё 2 отзыва

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