Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Что вас ожидает

Факты, которые интереснее легенд

Возле Суздальского кремля, от которого не сохранились стены, но уцелел древний собор, основанный князем в 12 веке для суздальских купцов и простых жителей, я помогу представить, как давным-давно здесь собиралось вече и решались государственные вопросы. Как в Архиерейских палатах устраивали торжества и восседали церковные владыки. У земляных валов 12 века я расскажу о первых фортификационных сооружениях и историческом росте Суздаля. А также вы узнаете, почему именно Покровский монастырь, отстроенный Василием Третьим, стал позже одной из «статусных» тюрем для русских цариц, княгинь и богатых женщин.

Сердце купеческого Суздаля

На старой Торговой площади вы послушаете о временах, когда здесь устраивали бойкие ярмарки. Поговорим о развитии Суздаля как крупного торгово-ремесленного центра, о значении реки Каменки и традиционных товарах, а также об истории 📖 Торговых рядов и Гостиного двора.

Кроме того, вы подниметесь на 70-метровую колокольню — главную смотровую площадку Суздаля.

Организационные детали