Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

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Суздаль княжеский и купеческий

Взглянуть в прошлое города и узнать о его политической и торговой роли в жизни Средневековой Руси

Владимир
Владимир – Гид из Суздаля
Когда Москва была маленьким приграничным городком, Суздаль принимал купцов со всего известного мира, а суздальский князь был один из сильнейших на Руси.

О том, какую роль сыграла наша земля в формировании Русского государства, почему именно сюда позже ссылали цариц и о других исторических феноменах поговорим на прогулке 👣 по Старому городу.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 58004 930 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий

Что вас ожидает

Факты, которые интереснее легенд
Возле Суздальского кремля, от которого не сохранились стены, но уцелел древний собор, основанный князем в 12 веке для суздальских купцов и простых жителей, я помогу представить, как давным-давно здесь собиралось вече и решались государственные вопросы. Как в Архиерейских палатах устраивали торжества и восседали церковные владыки. У земляных валов 12 века я расскажу о первых фортификационных сооружениях и историческом росте Суздаля. А также вы узнаете, почему именно Покровский монастырь, отстроенный Василием Третьим, стал позже одной из «статусных» тюрем для русских цариц, княгинь и богатых женщин.

Сердце купеческого Суздаля
На старой Торговой площади вы послушаете о временах, когда здесь устраивали бойкие ярмарки. Поговорим о развитии Суздаля как крупного торгово-ремесленного центра, о значении реки Каменки и традиционных товарах, а также об истории 📖 Торговых рядов и Гостиного двора.

Кроме того, вы подниметесь на 70-метровую колокольню — главную смотровую площадку Суздаля.

Организационные детали

  • Обратите внимание, программа не предусматривает посещения территории кремля — весь осмотр снаружи
  • Подъём на колокольню, спуск в некрополь к царицам — по желанию и за дополнительную плату ~ 500 руб. /человека (лучше приготовить наличные)
  • На вашем транспорте можно доехать до Кидекши — города Юрия Долгорукого с самой старой белокаменной церковью Северо-Восточной Руси (+30-40 минут). Подробности уточняйте при бронировании.
Начало и место завершения
🚩 на Торговой площади
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий
Суздаль княжеский и купеческий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу во Владимире с рождения. Экскурсии вожу несколько лет, хотя историей интересовался всегда. Когда я начал углубляться в богатое прошлое Владимиро-Суздальской земли, то, как это часто бывает, мне открылись новые горизонты и взгляд на многие события изменился. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
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