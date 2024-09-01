Т Татьяна Все грани Тулы за три часа Павел великолепен. Очень понравилась экскурсия. 3 часа на одном дыхании. Интересно. Грамотно. Спасибо.

О Ольга Все грани Тулы за три часа Отличная экскурсия! Смело могу рекомендовать всем, и новичкам в городе, и тем, кто уже что-то видел. Галина очень увлеченный экскурсовод, заражает своим энтузиазмом каждого:)

М Мария Все грани Тулы за три часа Очень понравилась экскурсия. Гид прекрасный, человек любящий свою работу и выкладывается на 100% Рекомендую!!!

Т Татьяна О Туле - с интересом и любовью читать дальше удивление нам без проблем подобрали экскурсовода и мы очень остались довольны прогулкой с Мариной 👍 Экскурсовод подробно осветила и исторические вехи развития Тулы, и рассказала про особенности тульского кремля, и поведала о биографии известных туляков. Прогулка вышла очень насыщенной, общее представление сложилось 👏 Экскурсию рекомендую, но советую заложить дополнительное время, чтобы самостоятельно походить по территории Кремля, там нас провели очень обзорно. Спонтанно собрались в Тулу по работе, в связи с чем закинула запрос на бронирование экскурсии меньше, чем за сутки. На

Д Дмитрий О Туле - с интересом и любовью Очень познавательно и интересно о Туле 👍

В Валентин О Туле - с интересом и любовью Спасибо экскурсоводу Анастасии за прекрасную экскурсию по невероятному городу Туле. Экскурсия была насыщенной, но не перегруженной. Материал подавался легко и интересно. Анастасия ответила на все наши вопросы и дала рекомендации по дальнейшему изучению города!

Е Елена Тульский кремль и Казанская набережная Рекомендую! Гид отличный

Т Татьяна Тульский кремль и Казанская набережная Экскурсия очень содержательная и при этом не перегружена, даже ребенку (10 лет) было интересно. Спасибо!