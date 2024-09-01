На Рождество – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Туле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Все грани Тулы за три часа
Пешая
193 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
Пешая
93 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Тулы: от крепостных стен до современной Казанской набережной
Погрузитесь в историю Тульского кремля и насладитесь прогулкой по Казанской набережной. Узнайте о легендах и знаменитых личностях
Начало: Около кремля
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Пешая
155 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Павел великолепен. Очень понравилась экскурсия. 3 часа на одном дыхании. Интересно. Грамотно. Спасибо.
  • О
    Ольга
    30 августа 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Отличная экскурсия! Смело могу рекомендовать всем, и новичкам в городе, и тем, кто уже что-то видел. Галина очень увлеченный экскурсовод, заражает своим энтузиазмом каждого:)
    Отличная экскурсия! Смело могу рекомендовать всем, и новичкам в городе, и тем, кто уже что-то видел
  • М
    Мария
    29 августа 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Очень понравилась экскурсия. Гид прекрасный, человек любящий свою работу и выкладывается на 100% Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Спонтанно собрались в Тулу по работе, в связи с чем закинула запрос на бронирование экскурсии меньше, чем за сутки. На
    читать дальше

    удивление нам без проблем подобрали экскурсовода и мы очень остались довольны прогулкой с Мариной 👍 Экскурсовод подробно осветила и исторические вехи развития Тулы, и рассказала про особенности тульского кремля, и поведала о биографии известных туляков. Прогулка вышла очень насыщенной, общее представление сложилось 👏 Экскурсию рекомендую, но советую заложить дополнительное время, чтобы самостоятельно походить по территории Кремля, там нас провели очень обзорно.

  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Очень познавательно и интересно о Туле 👍
  • В
    Валентин
    31 июля 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Спасибо экскурсоводу Анастасии за прекрасную экскурсию по невероятному городу Туле. Экскурсия была насыщенной, но не перегруженной. Материал подавался легко и интересно. Анастасия ответила на все наши вопросы и дала рекомендации по дальнейшему изучению города!
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Рекомендую! Гид отличный
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Экскурсия очень содержательная и при этом не перегружена, даже ребенку (10 лет) было интересно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Материала очень много. Очень много информации на военную тематику. Кто интересуется этой темой - будет интересно. Мне было скучновато. Вторая часть экскурсии с выходом на набережную- для меня была интереснее.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все грани Тулы за три часа
  2. Тульский кремль и Казанская набережная
  3. О Туле - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник тульскому прянику
  5. Кремль
  6. Успенский Собор
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2024
Сейчас в Туле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год на рождество, 441 ⭐ отзыв, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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