3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Тулы: от крепостных стен до современной Казанской набережной
Погрузитесь в историю Тульского кремля и насладитесь прогулкой по Казанской набережной. Узнайте о легендах и знаменитых личностях
Начало: Около кремля
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборО Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 сентября 2024Павел великолепен. Очень понравилась экскурсия. 3 часа на одном дыхании. Интересно. Грамотно. Спасибо.
- ООльга30 августа 2024Отличная экскурсия! Смело могу рекомендовать всем, и новичкам в городе, и тем, кто уже что-то видел. Галина очень увлеченный экскурсовод, заражает своим энтузиазмом каждого:)
- ММария29 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Гид прекрасный, человек любящий свою работу и выкладывается на 100% Рекомендую!!!
- ТТатьяна17 августа 2024Спонтанно собрались в Тулу по работе, в связи с чем закинула запрос на бронирование экскурсии меньше, чем за сутки. На
- ДДмитрий6 августа 2024Очень познавательно и интересно о Туле 👍
- ВВалентин31 июля 2024Спасибо экскурсоводу Анастасии за прекрасную экскурсию по невероятному городу Туле. Экскурсия была насыщенной, но не перегруженной. Материал подавался легко и интересно. Анастасия ответила на все наши вопросы и дала рекомендации по дальнейшему изучению города!
- ЕЕлена24 июля 2024Рекомендую! Гид отличный
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсия очень содержательная и при этом не перегружена, даже ребенку (10 лет) было интересно. Спасибо!
- ООльга15 июля 2024Материала очень много. Очень много информации на военную тематику. Кто интересуется этой темой - будет интересно. Мне было скучновато. Вторая часть экскурсии с выходом на набережную- для меня была интереснее.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2024
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