8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старица: листая каменные страницы истории

Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого

Любовь
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Любовь – ваш гид
Старица, маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн.

Это родина первого русского Патриарха - Иова, а его вотчина, Свято-Успенский монастырь, по сей день восхищает своей красотой.

Иван Грозный называл Старицу “любим-город”, и по одной из версий, именно в старицких каменоломнях можно отыскать утерянную библиотеку царя.

Сюда любил приезжать Пушкин.

А в 1985 году здесь снимали известный фильм Ролана Быкова «Чучело».
От 3400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории

На экскурсии я вам расскажу об истории возникновения Старицы, о том, как город пережил период феодальной раздробленности. Вы узнаете об эпохе правлении Ивана IV и о том, как любовь царя отразилась на облике города.

Вы побываете в самых красивых местах города:

  • в Свято-Успенском монастыре. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв. Монастырь находится в превосходном состоянии.
  • в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках.
  • в Спасо-Преображенской церкви, построенной в редчайшем архитектурном стиле – псевдоготическом. Для этого мы посетим соседнее село Красное, в котором и находится сооружение.

Кроме того, вы “покорите” земляной вал, один из оборонительных холмов, сохранившихся на старом городище, с которого открывается потрясающий вид на Успенский монастырь. И увидите старинный подорожный крест, относящийся к 15 столетию. По словам местных жителей, он исполняет все благие желания.

Организационные детали

  • За отдельную плату – 1500 р. за группу до 9 человек – вы сможете посетить с опытным спелеологом каменоломни, в которых добывали легендарный “белый мрамор” – старицкий известняк.
  • Экскурсия осуществляется на транспорте заказчика
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
В очередной свой визит в Тверь захотелось выбраться за город. Выбор пал на эту экскурсию и я не пожалела. Правда, хочу сразу сказать, что для меня эту экскурсию вел другой гид - Ирина, житель города Старица. Это тоже повлияло на восприятие материала, Ирина очень любит свой город и может много про него рассказать интересного. Так как экскурсия индивидуальная, можно не торопясь все осмотреть и сфотографировать. Очень подробно рассмотрели Успенский монастырь, прогулялись по городу, полюбовавшись прекрасными видами. В общем - очарование старинного русского городка Старица проникло в душу! Еще хотелось отметить шикарную зимнюю погоду, которая была в этот день, что помогло еще больше очароваться этим городом!
14 июля 2019
Экскурсию проводила Ирина Петровна. Чувствуется, что она любит и знает город в котором живёт. Очень чутко и внимательно относится к пожеланиям туристов. Старица оказалась полна приятных сюрпризов. Свято-успенский монастырь благодаря интересному рассказу Ирины Петровны произвел неизгладимое впечатление.
5 января 2019
Очень грамотный и внимательный экскурсовод. Ответила на все вопросы, время пролетело быстро. Город маленький с многовековой историей.
28 декабря 2018
Ездили на 1 день в Старицу из Твери, где были на осенних каникулах с детьми. Состав нашей мини-группы - 2 детей (6 и 10 лет) и 2 взрослых. Любовь оказалась на высоте: было интересно и детям и взрослым. Дети с открытыми ртами слушали как сказку историю Ивана Грозного... Маршрут был хорошо продуман и организован (даже перерыв на обед удачно вписался между Старицей и поездкой в Красное). Спасибо большое нашему экскурсоводу за приятную поездку и полученные впечатления!!
17 сентября 2018
15 сентября наша группа посетила с гидом Любовью Старицу и Берново. Хотим выразить нашу благодарность Любе за отличное сопровождение нашей экскурсии, за её глубокие знания русской истории, за её добросовестное отношение к своей работе! Пожелать ей здоровья и дальнейших успехов в её нелёгком труде! С уважением, Ирина.
15 августа 2018
Мы уже не в первый раз ездим на экскурсию с Любовью. Хочу отметить удивительное знание материала, огромный опыт и профессонализм, очень живую подачу материала! Любовь способна заинтересовать любого, даже самого взыскательного экскурсанта. Экскурсия в Старицу была полна сюрпризов и удивительеых историй! Мы узнали много нового из истории России, и в целом получили огромное удовольствие от поездки и от общения с Любовью. Очень рекомендую! А мы пока планируем новкю встречу с Любой и Тверской областью!.
Спасибо, Ксения.
14 июня 2018
Старица прекрасна! Неширокая чистая Волга, Настоящая русская природа, красавец монастырь, практически поднятый из руин. Смотреть -не насмотреться, дышать не надышешься! История вокруг и во всем. Старица обязательна к посещению!
29 мая 2017
Восхитительная экскурсия! Любовь - замечательный экскурсовод, очень интересный и эрудированный человек. Природа и храмы Старицы очень впечатлили!

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