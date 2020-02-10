8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии я вам расскажу об истории возникновения Старицы, о том, как город пережил период феодальной раздробленности. Вы узнаете об эпохе правлении Ивана IV и о том, как любовь царя отразилась на облике города.

Вы побываете в самых красивых местах города:

в Свято-Успенском монастыре. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв. Монастырь находится в превосходном состоянии.

в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках.

в Спасо-Преображенской церкви, построенной в редчайшем архитектурном стиле – псевдоготическом. Для этого мы посетим соседнее село Красное, в котором и находится сооружение.

Кроме того, вы “покорите” земляной вал, один из оборонительных холмов, сохранившихся на старом городище, с которого открывается потрясающий вид на Успенский монастырь. И увидите старинный подорожный крест, относящийся к 15 столетию. По словам местных жителей, он исполняет все благие желания.