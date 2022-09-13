Групповая экскурсия по Владимиру

История Владимира полна загадок и резких поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях

4.9
13 отзывов
История Владимира полна загадок и резких поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях.

На прогулке по центру города я расскажу вам о том, как здесь обосновались славяне, а поселение стало процветающим городом, выросшим до столицы.

Нас ждут Успенский и Дмитриевский соборы, Княгинин монастырь и пешеходная улица, смотровые площадки с лучшими видами и море историй о Владимире.
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
Групповая экскурсия по Владимиру
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Что вас ожидает 🤩

  • Золотые Ворота
  • Успенский Собор
  • Дмитриевский Собор
  • Пешеходная улица
  • Георгиевская церковь
  • Спасская и Никольская церкви
  • Памятники аптекарю, художнику, шалопаю и филёру, коту ученому, вишне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Памятники ЮНЕСКО

Наша экскурсия начнется с Дмитриевского собора, памятника, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, что он был построен в честь мученика Дмитрия Солунского по заказу Всеволода Большое Гнездо. Его стены украшены орнаментом — 566 резных камней с изображением животных, растений и людей. Рассмотрев это впечатляющее зрелище, мы пройдем к следующему памятнику древнерусской истории — Успенскому собору. Первый камень в его основание заложил князь Андрей Боголюбский, а стены храма спустя несколько столетий расписал Андрей Рублев. В некрополе находятся мощи великих князей. Это уникальный памятник 12 века!

Владимирский Арбат

Мы прогуляемся по пешеходной улице в самом центре города. Нас встретит старая аптека. Более 200 лет провизоры здесь готовили всякого рода снадобья. Рядом как раз стоит памятник тому самому аптекарю с целебным пузырьком лекарства. В народе советуют потереть ему нос и излечиться ото всех болезней. Справа расположен Георгиевский храм в честь которого и названа улица. Из-за пожара в 18 веке он сильно пострадал. На его месте из кирпича и белого камня возвели новый Георгиевский храм. В его основании всё еще сохранилась белокаменная кладка 12 века.
Продвигаясь дальше по улице, увидим памятник художнику и потрясающие виды на мост через реку Клязьму, застеленную зелеными лугами. С этих смотровых площадок будет виден Успенский собор. Здесь получаются невероятные и уютные фотографии, похожие на открытки, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Исторические дома

Земли территории Владимирского Арбата в 19 веке принадлежали купцам, чиновникам, мещанам. Здесь располагался дом вице-губернатора, в котором изначально жили председатели казенной палаты. Позже сюда приезжал к своей невесте Салтыков-Щедрин. Напротив вы увидите ансамбль Спасской и Никольской церквей, а рядом памятник владимирской вишне. Это еще не все достопримечательности, которые уместились на этой небольшой пешеходной улице. Вы увезете с собой целый чемодан впечатлений!

Важная информация:

Значительная часть экскурсии проходит на улице, поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!

по указанному расписанию

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Большая Московская, д. 60, Дмитриевский собор
Завершение: ул. Гоголя, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: по указанному расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Значительная часть экскурсии проходит на улице
  • Поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
2
1
С
13 сен 2022
Экскурсовод Николай предложил хороший маршрут. Посмотрели много достопримечательностей и при этом не устали. Рассказ Николая был очень интересным с большим количеством информации, увлекательными отступлениями. Вовлечение экскурсантов сделало экскурсию живой. Хочу отметить юмор Николая, вежливый и ненавязчивый. Большое спасибо. Светлана (Санкт-Петербург)
Ж
12 сен 2022
Обычная экскурсия. Не удивил экскурсовод,очень замёрзли и хотелось поскорей дойти до конца. Николай использовал оборот общения" учитель-дети",хотя группа состояла из достаточно взрослых людей. Пишу честно-не впечатлила экскурсия. Не смотря на это,спасибо Николаю.
О
11 сен 2022
Очень понравился гид Николай. Интересно, с юмором рассказал о городе, показал основные достопримечательности, отвечал на все вопросы. Экскурсией остались довольны.
Л
11 сен 2022
Хочу выразить благодарность гиду Николаю за интересную подачу материала,все основные достопримечательности Владимира были осмотрены,узнали много интересных фактов
К
4 сен 2022
Экскурсия очень интересная, познавательная, с хорошим юмором. Николаю большое спасибо
E
4 сен 2022
Увлекательная экскурсия всего за 2 часа открыла для меня город Владимир совершенно по-новому! Очень много интересных фактов, причём не только о самом городе! Рада, что решилась на экскурсию, спасибо Николаю и группе за компанию.
В
25 авг 2022
Отличная экскурсия по основным достопримечател гостям Владимира. Николай - супер-экскурсовод, способный заинтересовать своим интерактивный рассказом и взрослых, и детей. 2 часа пролетели как 2 минуты!
Д
21 авг 2022
Очень познавательная экскурсия, Николай прекрасный рассказчик, знаток истории города. Экскурсия проходила в формате живого общения, остались самые положительные эмоции. Искренне рекомендую.
Г
18 авг 2022
Николай бесподобен! Классическую экскурсию по сердцу города с главными достопримечательностями превратил в квест: мы рассматривали тайны узоров Дмитриевского собора, вспоминали свои знания мировой мифологии, факты из жизни русских князей - фанатов своей Северо-Восточной Руси. Отлично все прошло!
Л
14 авг 2022
Спасибо за экскурсию.
Было интересно и увлекательно.
Л
7 авг 2022
Были на обзорной экскурсии в августе 2022. Николай рассказал нам об истории Владимира и провел по центру города от Дмитриевского собора до католической церкви св. Розария. У экскурсовода был небольшой микрофон, было слышно. Николай - человек с чувством юмора, историю города так воспринимать легче. Обошли все памятники в центре(новоделы), это лично мне было не очень интересно. Очень понравилось, что в конце еще раз проговорили основные моменты экскурсии.
Б
7 авг 2022
Несмотря на жару,с радостью слушали Николая,веселого рассказчика и знающего историю не только города Владимира!
Н
16 янв 2022
Очень информативная экскурсия! Гид-высший пилотаж!

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