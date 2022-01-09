Новогодний Владимир: групповая экскурсия

Дорогие друзья! В период новогодних праздников предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру

5
1 отзыв
В группе
до 20 чел.
Дорогие друзья! В период новогодних праздников предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру.

Мы пройдем по самым уютным и атмосферным улочкам древнего города, заглянем на рождественские ярмарки, полюбуемся яркой иллюминацией и захватывающими видами на смотровых площадках.
Новогодний Владимир: групповая экскурсия
Новогодний Владимир: групповая экскурсия
Новогодний Владимир: групповая экскурсия
Новогодний Владимир: групповая экскурсия
Новогодний Владимир: групповая экскурсия

Что вы можете увидеть 🤩

  • Золотые Ворота
  • Козлов вал
  • Георгиевская улица
  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Дорогие друзья! В период новогодних праздников предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру.
Мы пройдем по самым уютным и атмосферным улочкам древнего города, заглянем на рождественские ярмарки, полюбуемся яркой иллюминацией и захватывающими видами на смотровых площадках.

За время экскурсии:

  • мы увидим легендарные Золотые Ворота и загадаем заветное желание в каменной арке XII века,
  • полюбуемся как местные ребятишки с визгом скатываются на ватрушках с крепостных валов,
  • узнаем историю владимирской вишни и секретный рецепт владимирской вишневой настойки,
  • на Спасской улице познакомимся с котом-баюном и узнаем историю скандальной женитьбы Герцена во Владимире,
  • совершим прогулку по самому новогоднему променаду в городе, продегустируем вишневое варенье, потрем нос шалопаю и познакомимся с местными кузнецами,
  • узнаем историю местных пряников и медового вина,
  • наконец, увидим главную елку города и познакомимся с 2 шедеврами ЮНЕСКО XII века — Успенским и Дмитриевским соборами.
Успенский собор Владимира
По желанию, я проведу для вас экскурсию в самый древний собор северо-восточной Руси. Успенский собор Владимира — кладезь древних реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, настенные фрески XII, XIII и XV веков, золотой иконостас времен Екатерины II.
Во время экскурсии я буду рассказывать вам о русских новогодних традициях и легендах. Расскажу как и когда отмечали Новый год 100, 200 и 300 лет назад. Как правильно писать письма новогодним волшебникам. Поговорим о символах года в разных мировых календарях. Вспомним, откуда пришла традиция дарить новогодние подарки и что интересного для себя вы можете увезти из Владимира.
Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км., по дороге будет возможность погреться в помещении.
Экскурсия сборная, количество мест ограничено, группа до 20 человек.

Важно знать

Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно (узнавайте при бронировании), продолжительность 30-40 минут.
Во Владимире всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дегустация варенья (по желанию),
  • экскурсия в Успенский собор 500руб. /чел.(включает входной билет).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • дегустация варенья (по желанию)
  • экскурсия в Успенский собор 500руб. /чел.(включает входной билет).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная пл.
Завершение: Соборная пл.
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Во Владимире всегда ветрено
  • поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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