Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Дорогие друзья! В период новогодних праздников предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру.

Мы пройдем по самым уютным и атмосферным улочкам древнего города, заглянем на рождественские ярмарки, полюбуемся яркой иллюминацией и захватывающими видами на смотровых площадках.

За время экскурсии:

мы увидим легендарные Золотые Ворота и загадаем заветное желание в каменной арке XII века,

полюбуемся как местные ребятишки с визгом скатываются на ватрушках с крепостных валов,

узнаем историю владимирской вишни и секретный рецепт владимирской вишневой настойки,

на Спасской улице познакомимся с котом-баюном и узнаем историю скандальной женитьбы Герцена во Владимире,

совершим прогулку по самому новогоднему променаду в городе, продегустируем вишневое варенье, потрем нос шалопаю и познакомимся с местными кузнецами,

узнаем историю местных пряников и медового вина,

наконец, увидим главную елку города и познакомимся с 2 шедеврами ЮНЕСКО XII века — Успенским и Дмитриевским соборами.

Успенский собор Владимира

По желанию, я проведу для вас экскурсию в самый древний собор северо-восточной Руси. Успенский собор Владимира — кладезь древних реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, настенные фрески XII, XIII и XV веков, золотой иконостас времен Екатерины II.

Во время экскурсии я буду рассказывать вам о русских новогодних традициях и легендах. Расскажу как и когда отмечали Новый год 100, 200 и 300 лет назад. Как правильно писать письма новогодним волшебникам. Поговорим о символах года в разных мировых календарях. Вспомним, откуда пришла традиция дарить новогодние подарки и что интересного для себя вы можете увезти из Владимира.

Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км., по дороге будет возможность погреться в помещении.

Экскурсия сборная, количество мест ограничено, группа до 20 человек.

Важно знать

Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно (узнавайте при бронировании), продолжительность 30-40 минут.

Во Владимире всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: