Что вас ожидает:Кроме прогулки по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города, мы посетим Дмитриевский собор — «домовую церковь» князя Всеволода Большое Гнездо, украшенную уникальной белокаменной резьбой. Из экспозиции собора мы узнаем о строении православного храма, увидим вблизи большой купольный крест, заглянем в алтарь.

После этого мы посетим Успенский собор XII века, в котором сохранился самый большой в России объем подлинных фресок Андрея Рублева.

Затем нас ждёт музей 🖼 воинской славы «Золотые ворота», где представлены оружие, военная амуниция прошлого, трофеи Крымской и Отечественной войны 1812 года, а также диорама, демонстрирующая события 1238 года, когда город 🏙️ был разорен монгольским ханом Батыем.