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Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев

4.8
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Вас ждёт насыщенное знакомство с историей 📖 Владимира: посещение самых значимых музеев города.

Вы узнаете о том, как князь Всеволод Большое Гнездо получил свое яркое прозвище, увидите фрески преподобного Андрея Рублева и посетите музей 🖼 воинской славы «Золотые ворота», где представлены оружие и военная амуниция прошлого, трофеи Крымской и Отечественной войны 1812 года.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев

Что вы увидите

  • Дмитриевский собор
  • Успенский собор
  • Музей воинской славы «Золотые ворота»
Что вас ожидает:Кроме прогулки по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города, мы посетим Дмитриевский собор — «домовую церковь» князя Всеволода Большое Гнездо, украшенную уникальной белокаменной резьбой. Из экспозиции собора мы узнаем о строении православного храма, увидим вблизи большой купольный крест, заглянем в алтарь.
После этого мы посетим Успенский собор XII века, в котором сохранился самый большой в России объем подлинных фресок Андрея Рублева.
Затем нас ждёт музей 🖼 воинской славы «Золотые ворота», где представлены оружие, военная амуниция прошлого, трофеи Крымской и Отечественной войны 1812 года, а также диорама, демонстрирующая события 1238 года, когда город 🏙️ был разорен монгольским ханом Батыем.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи — 450 руб. с человека
  • Трансфер
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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