Владимир

В ходе экскурсионного дня вы познакомитесь с историей 📖 второй столицы ⭐️ Руси — городом Владимиром, совершите пешеходную прогулку 👣 по древнейшей части города, узнаете малоизвестные факты о строительстве города в XII веке и возведении признанных белокаменных шедевров, прогуляетесь по Владимирскому Арбату и узнаете о жизни и перспективах развития современного города.

Боголюбово

Далее, мы переместимся в бывшую резиденцию великого князя Андрея Боголюбского — посёлок Боголюбово. Попытаемся увидеть жизнь этого населённого пункта глазами современников князя, узнаем историю жизни сына Юрия Долгорукого и причину кровавой расправы над ним. Также обязательно совершим прогулку к самому совершенному и романтичному храму России — храму Покрова на Нерли.

Суздаль

Затем после небольшого переезда мы посетим настоящий город-музей под открытым небом — город 🏙️ Суздаль. Город, который на каждой улочке и в каждом дворике все ещё хранит историю своей жизни, насчитывающей более 1000 лет. Экскурсия ⛳ по Суздалю — это настоящее путешествие во времени. В Суздале все дышит стариной и тайнами, которые мы и будем разгадывать во время прогулки.

По желанию можно разнообразить наше путешествие (доплата):

Дегустацией варенья и 10 сортов суздальской медовухи;

Мастер-классом по лепке из глины (изготовление посуды на гончарном круге или роспись тарелочек);

Мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;

Мини-экскурсией по действующей кузнице с изготовлением сувенира 🎁 на память;

Прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.

Организационные детали