Владимир
В ходе экскурсионного дня вы познакомитесь с историей 📖 второй столицы ⭐️ Руси — городом Владимиром, совершите пешеходную прогулку 👣 по древнейшей части города, узнаете малоизвестные факты о строительстве города в XII веке и возведении признанных белокаменных шедевров, прогуляетесь по Владимирскому Арбату и узнаете о жизни и перспективах развития современного города.
Боголюбово
Далее, мы переместимся в бывшую резиденцию великого князя Андрея Боголюбского — посёлок Боголюбово. Попытаемся увидеть жизнь этого населённого пункта глазами современников князя, узнаем историю жизни сына Юрия Долгорукого и причину кровавой расправы над ним. Также обязательно совершим прогулку к самому совершенному и романтичному храму России — храму Покрова на Нерли.
Суздаль
Затем после небольшого переезда мы посетим настоящий город-музей под открытым небом — город 🏙️ Суздаль. Город, который на каждой улочке и в каждом дворике все ещё хранит историю своей жизни, насчитывающей более 1000 лет. Экскурсия ⛳ по Суздалю — это настоящее путешествие во времени. В Суздале все дышит стариной и тайнами, которые мы и будем разгадывать во время прогулки.
По желанию можно разнообразить наше путешествие (доплата):
- Дегустацией варенья и 10 сортов суздальской медовухи;
- Мастер-классом по лепке из глины (изготовление посуды на гончарном круге или роспись тарелочек);
- Мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;
- Мини-экскурсией по действующей кузнице с изготовлением сувенира 🎁 на память;
- Прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать из любого города: Владимира или Суздаля;
- Если вы прибываете на ж/д вокзал, я буду рада встретить вас на своем автомобиле 🚘 или по желанию, закажу для вас микроавтобус;
- Программа может корректироваться по вашему желанию, занимает минимум 6 часов с учетом переездов;
- Дополнительно предлагаю организовать для вас комплексное питание в ресторанах (вкусно и не дорого) можно совместить с дегустацией национальных блюд и напитков.