  1. Россия
  2. Экскурсии

Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день

5
11 отзывов
Марина Е.
Марина Е. – Гид из Владимира
Как увидеть максимально много во Владимирской области за ограниченное время? Предлагаю комплекс 3 в 1.

За один день вы узнаете историю 📖 двух древнейших городов нашей страны — Владимира и Суздаля, увидите своими глазами 9 уникальных памятников ЮНЕСКО, посетите все обзорные площадки и побываете в 3-х действующих монастырях.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день

Что вы увидите

  • Владимир
  • Боголюбово
  • Суздаль
Владимир
В ходе экскурсионного дня вы познакомитесь с историей 📖 второй столицы ⭐️ Руси — городом Владимиром, совершите пешеходную прогулку 👣 по древнейшей части города, узнаете малоизвестные факты о строительстве города в XII веке и возведении признанных белокаменных шедевров, прогуляетесь по Владимирскому Арбату и узнаете о жизни и перспективах развития современного города.
Боголюбово
Далее, мы переместимся в бывшую резиденцию великого князя Андрея Боголюбского — посёлок Боголюбово. Попытаемся увидеть жизнь этого населённого пункта глазами современников князя, узнаем историю жизни сына Юрия Долгорукого и причину кровавой расправы над ним. Также обязательно совершим прогулку к самому совершенному и романтичному храму России — храму Покрова на Нерли.
Суздаль
Затем после небольшого переезда мы посетим настоящий город-музей под открытым небом — город 🏙️ Суздаль. Город, который на каждой улочке и в каждом дворике все ещё хранит историю своей жизни, насчитывающей более 1000 лет. Экскурсия ⛳ по Суздалю — это настоящее путешествие во времени. В Суздале все дышит стариной и тайнами, которые мы и будем разгадывать во время прогулки.

По желанию можно разнообразить наше путешествие (доплата):

  • Дегустацией варенья и 10 сортов суздальской медовухи;
  • Мастер-классом по лепке из глины (изготовление посуды на гончарном круге или роспись тарелочек);
  • Мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;
  • Мини-экскурсией по действующей кузнице с изготовлением сувенира 🎁 на память;
  • Прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.
Организационные детали
  • Экскурсию можно начать из любого города: Владимира или Суздаля;
  • Если вы прибываете на ж/д вокзал, я буду рада встретить вас на своем автомобиле 🚘 или по желанию, закажу для вас микроавтобус;
  • Программа может корректироваться по вашему желанию, занимает минимум 6 часов с учетом переездов;
  • Дополнительно предлагаю организовать для вас комплексное питание в ресторанах (вкусно и не дорого) можно совместить с дегустацией национальных блюд и напитков.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Путевая информация по маршруту.
Что не входит
  • Транспорт (ваш или аренда в зависимости от кол-ва участников)
  • Питание
  • Входные билеты в Кремль и на колокольню
  • Дополнительные развлечения.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Е.
Марина Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Марина Е. проводит ещё 2 экскурсии

Пешеходная прогулка по центру Владимира
4 200
2 часа
Пешеходная прогулка по центру Владимира
16 отзывов
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
7 000
4 часа
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
13 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3 600
5 часов
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
96 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
81 отзыв
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Прогулка по центру Владимира
3 900
2 часа
Прогулка по центру Владимира
80 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Владимир. Путь сквозь века
От 3 200
3 часа
Владимир. Путь сквозь века
37 отзывов
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — средневековая столица Руси
6 500
4 часа
Владимир — средневековая столица Руси
32 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Старый Владимир за 2 часа
3 000
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
24 отзыва