7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть изнутри крупнейший российский форт и вдохновиться природой Дальнего Востока

Артур
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Артур – ваш гид
В этом путешествии вы откроете две грани острова Русский — неприступной цитадели и уголка первозданной природы Приморского края.

Мы посетим оборонительные сооружениям острова, проедем по живописным бухтам Японского моря, окруженным отвесными скалами, попробуем местные деликатесы и с высоты полюбуемся панорамами мысов Вяткина и Тобизина.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча место проживания клиентов
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский

Что вас ожидает

Мощь крупнейшего форта мира
Проехав по красивейшему мосту, соединяющему Владивосток с островом Русский, вы окажетесь в самом масштабном фортификационном сооружении мира, которое, тем не менее, не произвело ни одного выстрела за всю свою историю. Я покажу самые интересные, труднодоступные и неизвестные места острова. А еще вы увидите Новосильцевскую батарею, чьи оборонительные постройки охраняют морской вход в город.

Захватывающие пейзажи приморской природы
Удивительно, насколько органично военные постройки на острове Русский сочетаются с лаконичной дальневосточной природой. Вы убедитесь в этом на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на мыс Вятлина и мыс Тобизина. Кроме того, мы спустимся на машине в живописную бухту Вяткина, где уже 5 лет приезжающие строят пирамидки из камней, а летом сможем искупаться в чистейшей воде Японского моря у мыса.

Ферма морских деликатесов
Следующим пунктом путешествия станет отдаленная ферма морских деликатесов, где вы узнаете, как выращивают гребешок и устрицу, познакомитесь с самым важным дальневосточным моллюском трпангом и поймете, почему многие рискуют жизнью, желая завладеть этим морским огурцом. Дорога до фермы пролегает через весь остров, по пути вы увидите оставшиеся полупустые военные поселения, заброшенные казармы царских времен и современный быт островных жителей.

Организационные детали

  • В стоимость включены все транспортные расходы
  • Отдельно оплачивается дегустация на ферме морских деликатесов
  • Летом по отдельной договоренности на острове Русский можно заняться дайвингом, скалолазанием, прогулками на SUP досках, полетать над островом на параплане или даже вертолете (уточняйте у гида).
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский
Один день на острове Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура место проживания клиентов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Привет, меня зовут Артур. Уже порядка 8 лет я увлекаюсь пешим туризмом и прошел немало тропинок в Приморском крае и других уголках нашей планеты. Всем сердцем я люблю свой родной край и считаю главной своей задачей — заставить вас почувствовать ритмы и энергию тех мест, которые я предлагаю посетить, чтобы вы раз и навсегда оставили здесь частичку своей души. Вы убедитесь, что Приморский край — это совершенно особенное место!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Чёткая и честная программа - без спешки и суеты по основным точкам, больше вряд ли в этот интервал возможно и надо ли? Подача материала - от запроса и манеры общения гостей + без купюр о не самых красивых фактах - всегда импонирует. Ну и морепродукты с фермы почти по себестоимости бонусом. Респект!
14 августа 2019
Артур, спасибо! Понравилось всё: содержание, атмосфера, индивидуальный подход. Масса положительных впечатлений! Природа! Ферма! Батарея! Даже погода)), туман не помешал.
12 августа 2019
Экскурсия «Один день на острове Русский», который проводит гид Артур отличный способ увидеть и оценить красоту этого острова.
В ходе экскурсии мы проехались по мосту Русский, видели оборонительные сооружения, любовались морскими бухтами. Заехали на морскую ферму, где попробовали морской гребешок (как сырой, так и жареный) и мидии. Ознакомились с процессом выращивания морских деликатесов.
Артур интересно и увлекательно провел экскурсию, я остался всем доволен! Конечно же данную экскурсию я рекомендую!
Еще раз благодарю Артура за отлично проведенную экскурсию, спасибо!
24 июля 2019
Чудесное путешествие! С воды начинаешь иначе воспринимать город, а уж проход под мостом на остров Русский - одно из лучших воспоминаний о городе!
24 июля 2019
Захватывающий маршрут по акватории: интетересные виды с необычного ракурса, дополненные увлекательным рассказом гида. Даже опустившийся туман - не препятствие, а наоборот, только добавляет шарма. Во время прогулки делается перерыв на чай, есть возможность искупаться в живописной бухте.
24 июня 2019
Это была одна из интереснейших экскурсий)) после поездки на о. Русский я влюбилась во Владивосток и его окрестности еще больше, ведь удалось прочувствовать эту непередаваемую атмосферу портового города, насладиться морскими удивительными пейзажами и самобытностью этого волшебного Края, благодаря гиду Артуру, который очень профессионально и вместе с тем дружелюбно отвечал на любые вопросы об истории и жизни местного населения, рассказывал множество интересных подробностей выращивания гребешка, устриц и трепанга! А на ферме я вообще бы поселилась нанадолго, пока не наелась бы этими свежайшими морскими деликатесами вдоволь:) Маршрут экскурсии пролегает по живописной дороге через весь остров, поэтому у каждого гостя есть возможность посмотреть и найти для себя что-то очень интересное в процессе этой поездки. Спасибо Артуру за эту прекрасную экскурсию и радостные эмоции от новых открытий, которые греют душу, ведь теперь появилось ощущение еще большей гордости за Нашу Великую Страну Россию, и в особенности, город Владивосток и о. Русский!
4 июня 2019
Большое спасибо гиду Артуру за проведенную экскурсию на острове Русский. Очень понравились места , которые нам были показаны - уникальны.

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