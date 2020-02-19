7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мощь крупнейшего форта мира

Проехав по красивейшему мосту, соединяющему Владивосток с островом Русский, вы окажетесь в самом масштабном фортификационном сооружении мира, которое, тем не менее, не произвело ни одного выстрела за всю свою историю. Я покажу самые интересные, труднодоступные и неизвестные места острова. А еще вы увидите Новосильцевскую батарею, чьи оборонительные постройки охраняют морской вход в город.

Захватывающие пейзажи приморской природы

Удивительно, насколько органично военные постройки на острове Русский сочетаются с лаконичной дальневосточной природой. Вы убедитесь в этом на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на мыс Вятлина и мыс Тобизина. Кроме того, мы спустимся на машине в живописную бухту Вяткина, где уже 5 лет приезжающие строят пирамидки из камней, а летом сможем искупаться в чистейшей воде Японского моря у мыса.

Ферма морских деликатесов

Следующим пунктом путешествия станет отдаленная ферма морских деликатесов, где вы узнаете, как выращивают гребешок и устрицу, познакомитесь с самым важным дальневосточным моллюском трпангом и поймете, почему многие рискуют жизнью, желая завладеть этим морским огурцом. Дорога до фермы пролегает через весь остров, по пути вы увидите оставшиеся полупустые военные поселения, заброшенные казармы царских времен и современный быт островных жителей.