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Владивосток. Город с двумя сердцами.

5
2 отзыва
Татьяна Ф.
Татьяна Ф. – Гид из Владивостока
Знаменитая владивостокская Миллионка - полузаброшенный, почти нереальный "город в городе".

Даже если ты уже не раз бывал на этих улочках, ты откроешь Миллионку по-новому и услышишь стук обоих сердец Владивостока!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Владивосток. Город с двумя сердцами.
Владивосток. Город с двумя сердцами.

Что вы увидите

  • Квартал Миллионка
Таинственная и загадочная Миллионка
Говорят, Владивосток – город 🏙️ с двумя сердцами – европейским и азиатским. И это не случайно, ведь наравне с русскими моряками, немецкими купцами и финскими китобоями наш город заселяли и китайцы. Что делали они здесь? Какую роль сыграли в развитии города? Почему квартал, в котором они поселились, назвали Миллионка?
Знаменитая владивостокская Миллионка - полузаброшенный, почти нереальный "город в городе", живший по своим законам. Таинственный мир лабиринтов и захватывающих легенд.
История Миллионки причудлива и полна загадок. Даже если ты уже не раз бывал на этих улочках, ты откроешь Миллионку по-новому и услышишь стук обоих сердец Владивостока!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки. сувениры и др. )
Начало
🚩 Фокина, 4а
Место завершения
🏁 Семеновская, 7
Владивосток. Город с двумя сердцами.
Владивосток. Город с двумя сердцами.
Владивосток. Город с двумя сердцами.
Владивосток. Город с двумя сердцами.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ф.
Татьяна Ф.
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2 отзыва оставили туристы

Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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