Таинственная и загадочная Миллионка

Говорят, Владивосток – город 🏙️ с двумя сердцами – европейским и азиатским. И это не случайно, ведь наравне с русскими моряками, немецкими купцами и финскими китобоями наш город заселяли и китайцы. Что делали они здесь? Какую роль сыграли в развитии города? Почему квартал, в котором они поселились, назвали Миллионка?

Знаменитая владивостокская Миллионка - полузаброшенный, почти нереальный "город в городе", живший по своим законам. Таинственный мир лабиринтов и захватывающих легенд.

История Миллионки причудлива и полна загадок. Даже если ты уже не раз бывал на этих улочках, ты откроешь Миллионку по-новому и услышишь стук обоих сердец Владивостока!