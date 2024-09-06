3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
11 сен в 14:00
12 сен в 15:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборНа парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПознавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
Сегодня в 17:00
9 сен в 08:00
7 334₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИраида6 сентября 2024Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не хочется оставлять банальный отзыв.
- ЛЛюбовь4 сентября 2024Ходили под парусом первый раз. Понравилось. Очень спокойная, умиротворяющая прогулка, наслаждение окружающим видом и красивым закатом. Если хотите перезагрузиться после городской суеты и работы в офисе, Вам сюда.
- ЕЕлена3 сентября 2024Это была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь и глубокие знания сделали нашу
- ЮЮлия1 сентября 2024Спасибо большое Елене за нашу первую встречу с Волгоградом! Экскурсия проходит на автомобиле гида, что очень удобно для перемещения по
- ННаталья31 августа 2024Елена Прекрасная провела для нас незабываемую экскурсию по городу Герою Волгограду, мы все под огромным впечатлением. Хочется от всего сердца
- ЕЕлена30 августа 2024Посетили экскурсию "На парусной яхте — к Волгоградскому морю!". Если нужна перезагрузка, эмоциональный релакс и разложить впечатления от отпуска по
- ССветлана29 августа 2024Замечательный экскурсовод-историк Елена!!! Очень понравилась экскурсия и то, как была преподнесена информация. Ребенок 12 лет впечатлен. Проникся до глубины души
- ММария21 августа 2024Экскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится о комфорте (лучшие места для
- ННаталья18 августа 2024Брали обзорную экскурсию по Волгограду. Гид Александр встретил нас у теплохода, на котором мы прибыли в город. Экскурсия проходила в
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На Рождество»
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Сейчас в Волгограде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 334. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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