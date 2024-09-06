На Рождество – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Волгограде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первая встреча с Волгоградом
На машине
320 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
11 сен в 14:00
12 сен в 15:00
3 500 за всё до 4 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На яхте
159 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Волгоград за 5 часов
Пешая
50 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
Сегодня в 17:00
9 сен в 08:00
7 334 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ираида
    6 сентября 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не хочется оставлять банальный отзыв.
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    Это было действительно душевно проведённое время. На борту яхты нас принимали капитан Игорь Иванович и его жена - Ольга. Капитан интересный рассказчик, и он и его супруга очень приятные люди. На яхте вышли в акваторию водохранилища. Полюбовались закатом. Послушали плеск волн. Этого времени, конечно, не хватило. И это единственное сожаление от прогулки. Замечательный финал нашего отпуска. "Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом." (Достучаться до небес)

    Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе неЭто была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не
  • Л
    Любовь
    4 сентября 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Ходили под парусом первый раз. Понравилось. Очень спокойная, умиротворяющая прогулка, наслаждение окружающим видом и красивым закатом. Если хотите перезагрузиться после городской суеты и работы в офисе, Вам сюда.
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Волгоград за 5 часов
    Это была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь и глубокие знания сделали нашу
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    экскурсию по Волгограду незабываемой!!! При следующем посещении Волгограда обязательно посетим иные экскурсии Александра! Будете в Волгограде берите его экскурсии, не пожалеете!!!

    Это была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь иЭто была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь иЭто была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь иЭто была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь иЭто была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь иЭто была одна из лучших экскурсий за наш отпуск, Александр отличный гид, прекрасно поставленная речь и
  • Ю
    Юлия
    1 сентября 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Спасибо большое Елене за нашу первую встречу с Волгоградом! Экскурсия проходит на автомобиле гида, что очень удобно для перемещения по
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    городу, вытянутому вдоль Волги. Очень насыщенная "обзорная" часть, затем очень душевная и проникновенная прогулка по Мамаеву кургану. Елена вообще большая молодец, мы остались очень довольны!

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Елена Прекрасная провела для нас незабываемую экскурсию по городу Герою Волгограду, мы все под огромным впечатлением. Хочется от всего сердца
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    поблагодарить за её знания, которыми она щедро с нами делилась, за огромную любовь к своему городу, нашей истории, народу и Великой России. Желаем приятных гостей, солнечной погоды, хорошего настроения, а всего сильней желаем, чтобы все наши Воины скорее вернулись домой с Победой живыми и здоровыми. С огромным уважением, семья Тетериных, Москва, 2024 год.

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Посетили экскурсию "На парусной яхте — к Волгоградскому морю!". Если нужна перезагрузка, эмоциональный релакс и разложить впечатления от отпуска по
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    полочкам, Вам сюда! Волга поможет расслабиться и составить новые планы! Спасибо нашему гиду Олегу Николаевичу за интересную, познавательную информацию и маленькое водное путешествие!

  • С
    Светлана
    29 августа 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Замечательный экскурсовод-историк Елена!!! Очень понравилась экскурсия и то, как была преподнесена информация. Ребенок 12 лет впечатлен. Проникся до глубины души
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    героическим прошлым города и его жителей. Спасибо Вам, Елена!!! Рада, что Вы согласились провести для нас экскурсию, несмотря на то, что с нами был еще и маленький ребенок. Благодарю за Вашу чуткость и понимание 🙏🏼 Всего Вам наилучшего!

    Замечательный экскурсовод-историк Елена!!! Очень понравилась экскурсия и то, как была преподнесена информация. Ребенок 12 лет впечатленЗамечательный экскурсовод-историк Елена!!! Очень понравилась экскурсия и то, как была преподнесена информация. Ребенок 12 лет впечатленЗамечательный экскурсовод-историк Елена!!! Очень понравилась экскурсия и то, как была преподнесена информация. Ребенок 12 лет впечатлен
  • М
    Мария
    21 августа 2024
    Волгоград за 5 часов
    Экскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится о комфорте (лучшие места для
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    обзора, дополнительные рекомендации и пр.). Обладает большим объемом знаний. История города и Сталинградской битвы грандиозна, на Мамаевом кургане мы мечтали побывать давно, пробирает до мурашек и слез! Нужно учитывать жару и продолжительность экскурсии, рассчитывать свои силы. Из минусов - ресторан "Персонажи", мы там обедали - не рекомендуем, красиво, но не сильно вкусно, зато довольно дорого, порции маленькие и сервис сильно хромает.

    Экскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится оЭкскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится оЭкскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится оЭкскурсия объёмная, содержательная, рекомендуем. С Александром приятно общаться, подстраивается под состав и возраст аудитории, заботится о
  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Волгоград за 5 часов
    Брали обзорную экскурсию по Волгограду. Гид Александр встретил нас у теплохода, на котором мы прибыли в город. Экскурсия проходила в
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    очень комфортном темпе с остановками на кофе,"купить водички", отвлечения детей на интересные им объекты. По информационному наполнению все отлично, узнали о городе и истрии нашей страны много нового. Если будете заказывать экскурсию летом, учитывайте погодные условия - Волгоград не Мурманск)) тень есть не везде, а программа достаточно длительная. Нам повезло с погодой, было около 28 градусов.

    Брали обзорную экскурсию по Волгограду. Гид Александр встретил нас у теплохода, на котором мы прибыли в

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая встреча с Волгоградом
  2. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  3. Волгоград за 5 часов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 334. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год на рождество, 529 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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