Макета Москвы

Мы увидим столицу на макете, который начали создавать еще в 1976 году. Площадь макета составляет 927 квадратных метров, что делает его крупнейшим в мире. На зданиях можно разглядеть облицовку стен, оконные переплеты, наличники, карнизы. Московские мастера воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий. Удивительные результаты достигнуты при воссоздании Москвы-реки. Благодаря специальной технике нанесения клеевого состава на оргстекло достигнут эффект ряби на водной глади.

На прогулке по ВДНХ мы увидим:

Фонтаны. Крупных фонтанов на ВДНХ, которые являются центрами планировочных зон, четыре: единая композиция на Аллее фонтанов, знаменитый «Дружба народов», для которого в 1954 году позировали прекрасные представительницы 16 союзных республик, «Каменный цветок», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, а также тучный «Золотой колос», находящийся возле Верхнего пруда.

Восстановленные после масштабной реконструкции павильоны на территории ВДНХ. Среди них самые известные: Павильоны союзных республик: РСФСР, Украины, Узбекистана, Карелии, Украины, Армении), павильон «Космос».

Площадь Промышленности, где установлен макет ракеты-носителя «Восток»,

Цветники «Большая картина полей». Это система цветников, формирующая настоящую абстрактную картину в духе полотен Кандинского. Дополнительные визуальные эффекты создаются благодаря ветру, при малейшем дуновении которого «Картина полей» «оживает», и ее полотно приобретает неповторимую динамику.

Телевиденье и татры

Дальше нас ждет телецентр «Останкино» и Останкинской телебашней. Останкинская телебашня является главным символом российского телевидения. В историческом центре города мы остановимся на знаменитой Театральной площади — одной из красивейших площадей Москвы. На ней расположены величественные здания главных театров России. Перед Большим театром установлен Театральный фонтан из 3 чаш с вазами, расположенных на приподнятом подиуме посреди круглой вымощенной площади.

Сердце столицы

Старинная Никольская улица приведет нас к Красной площади. Красная площадь хороша в любое время года. В её облике запечатлелись история и мощь всего государства. Величавая красота и неизменная торжественность поистине культового места восхищает туристов со всего мира. Фотографии с Красной площади всегда получаются яркими, эмоционально насыщенными, сохраняющими память о путешествии надолго.

Инновационный парк

Дальше мы отправимся на прогулку в парк «Зарядье» — огромная территория, на которой расположились масса интересных зон отдыха и развлечений:

Парящий мост будто «висит» в воздухе, приглашая к романтическим прогулкам. Со смотровой площадки прекрасно виден исторический центр города и сам парк.

В березовой роще забываешь, что находишься в крупном мегаполисе.

В таинственной Ледяной пещере можно сделать необычные фотографии на фоне сводов и колонн, покрытых кристаллами льда.

Оранжерейный комплекс парка — особый «космический» мир. Необычная форма в виде воронки, расположенные по спирали растения, повсюду железные трубки и много яркого света. Здесь чувствуешь себя на другой планете.

Важно знать: