«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу

Приглашаем вас на масштабную экскурсию в столицу нашей родины

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1 отзыв
Приглашаем вас на масштабную экскурсию в столицу нашей родины.

Полюбуемся самым большим в мире макетом города, сфотографируемся на фоне достопримечательностей ВДНХ, посетим Красную и Театральную площади, прогуляемся по инновационному парку «Зарядье».

Домой приедем с новыми знаниями, отличными фотографиями и яркими эмоциями.
«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу
«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу
«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу
«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу
«Селфи-тур по Москве» - поездка в фотогеничную столицу

Что вы увидите 🤩

  • ВДНХ
  • Макет Москвы
  • Театральная Площадь
  • ГУМ
  • Красная Площадь
  • Парк «Зарядье»
Макета Москвы
Мы увидим столицу на макете, который начали создавать еще в 1976 году. Площадь макета составляет 927 квадратных метров, что делает его крупнейшим в мире. На зданиях можно разглядеть облицовку стен, оконные переплеты, наличники, карнизы. Московские мастера воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий. Удивительные результаты достигнуты при воссоздании Москвы-реки. Благодаря специальной технике нанесения клеевого состава на оргстекло достигнут эффект ряби на водной глади.

На прогулке по ВДНХ мы увидим:

  • Фонтаны. Крупных фонтанов на ВДНХ, которые являются центрами планировочных зон, четыре: единая композиция на Аллее фонтанов, знаменитый «Дружба народов», для которого в 1954 году позировали прекрасные представительницы 16 союзных республик, «Каменный цветок», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, а также тучный «Золотой колос», находящийся возле Верхнего пруда.
  • Восстановленные после масштабной реконструкции павильоны на территории ВДНХ. Среди них самые известные: Павильоны союзных республик: РСФСР, Украины, Узбекистана, Карелии, Украины, Армении), павильон «Космос».
  • Площадь Промышленности, где установлен макет ракеты-носителя «Восток»,
  • Цветники «Большая картина полей». Это система цветников, формирующая настоящую абстрактную картину в духе полотен Кандинского. Дополнительные визуальные эффекты создаются благодаря ветру, при малейшем дуновении которого «Картина полей» «оживает», и ее полотно приобретает неповторимую динамику.
Телевиденье и татры
Дальше нас ждет телецентр «Останкино» и Останкинской телебашней. Останкинская телебашня является главным символом российского телевидения. В историческом центре города мы остановимся на знаменитой Театральной площади — одной из красивейших площадей Москвы. На ней расположены величественные здания главных театров России. Перед Большим театром установлен Театральный фонтан из 3 чаш с вазами, расположенных на приподнятом подиуме посреди круглой вымощенной площади.
Сердце столицы
Старинная Никольская улица приведет нас к Красной площади. Красная площадь хороша в любое время года. В её облике запечатлелись история и мощь всего государства. Величавая красота и неизменная торжественность поистине культового места восхищает туристов со всего мира. Фотографии с Красной площади всегда получаются яркими, эмоционально насыщенными, сохраняющими память о путешествии надолго.
Инновационный парк

Дальше мы отправимся на прогулку в парк «Зарядье» — огромная территория, на которой расположились масса интересных зон отдыха и развлечений:

  • Парящий мост будто «висит» в воздухе, приглашая к романтическим прогулкам. Со смотровой площадки прекрасно виден исторический центр города и сам парк.
  • В березовой роще забываешь, что находишься в крупном мегаполисе.
  • В таинственной Ледяной пещере можно сделать необычные фотографии на фоне сводов и колонн, покрытых кристаллами льда.
  • Оранжерейный комплекс парка — особый «космический» мир. Необычная форма в виде воронки, расположенные по спирали растения, повсюду железные трубки и много яркого света. Здесь чувствуешь себя на другой планете.

Важно знать:

  • Просим обратить внимание на наличие удобной обуви для пеших прогулок.
  • Вход на объекты оплачивается отдельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослые
1 700 ₽
Пенсионеры, студенты, школьники с 16 лет
1 600 ₽
Школьники до 16 лет
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • экскурсионная программа
  • услуги гида-экскурсовода
  • страховка от несчастного случая.
Что не входит
  • Ледяная пещера. Стоимость билетов: 300 рублей взрослый/150 рублей детский
  • Флорариум. Стоимость билетов: 250 рублей взрослый/200 рублей детский
  • Питание
Место начала и завершения
Ярославль ТЦ «ШОКОЛАД»
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ярославскиепутешествия
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