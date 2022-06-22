Дочь Ярослава Мудрого — Анна Ярославна — переместилась в наше время с наказом от отца. Прошло уже 10 веков: жители города позабыли свою историю и не помнят, какие дела свершивши, князь в наследие оставил. Анне же поручено рассказать о том, как город затевался. И вот незадача, злые духи не дают ей вернуться к отцу. Вам нужно помочь княжне раскрыть все артефакты, выполняя задания на маршруте, чтобы Анна Ярославна смогла попасть домой.
На прогулке вы окунетесь в историю 11 века и увидите, как затевался град Ярослава. Вы пройдете по знаковым точкам города и узнаете:
А в конце вас ждут маленькие сюрпризы, благодаря которым история Ярославля останется с вами навсегда.