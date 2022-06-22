Как родился Ярославль: исторический квест по городу

Узнайте историю становления города и верните домой Анну Ярославну

Вам предстоит познакомиться с дочерью Ярослава Мудрого и помочь ей вернуться обратно к отцу.

На прогулке вы узнаете, как затевался город 1000 лет назад, познакомитесь с делами мудрого князя и откроете, как память о древних жителях осталась в нашем языке и культуре.

Чтобы пройти квест и получить подарок-сюрприз, приготовьтесь раскрыть 7 артефактов, которые помогут княжне попасть домой.
Как родился Ярославль: исторический квест по городу
Как родился Ярославль: исторический квест по городу
Как родился Ярославль: исторический квест по городу
Как родился Ярославль: исторический квест по городу
Как родился Ярославль: исторический квест по городу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вернуть княжну домой

Дочь Ярослава Мудрого — Анна Ярославна — переместилась в наше время с наказом от отца. Прошло уже 10 веков: жители города позабыли свою историю и не помнят, какие дела свершивши, князь в наследие оставил. Анне же поручено рассказать о том, как город затевался. И вот незадача, злые духи не дают ей вернуться к отцу. Вам нужно помочь княжне раскрыть все артефакты, выполняя задания на маршруте, чтобы Анна Ярославна смогла попасть домой.

Град Ярослава

На прогулке вы окунетесь в историю 11 века и увидите, как затевался град Ярослава. Вы пройдете по знаковым точкам города и узнаете:

  • Кто жил на этих землях и чем занималось местное древнее население ещё до прихода Ярослава Мудрого
  • Какие стены в Ярославле ошибочно называют кремлём, ведь в Ярославле нет кремля
  • Что такое город «рубленый» и город «земляной»
  • Как Ярослав одолел медведя и почему именно это место выбрал для Ярославль-града

А в конце вас ждут маленькие сюрпризы, благодаря которым история Ярославля останется с вами навсегда.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, на случай, если пойдёт дождик, советую взять зонтик
  • Старт маршрута на Богоявленской площади а окончание у Вечного огня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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