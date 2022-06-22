Вам предстоит познакомиться с дочерью Ярослава Мудрого и помочь ей вернуться обратно к отцу. На прогулке вы узнаете, как затевался город 1000 лет назад, познакомитесь с делами мудрого князя и откроете, как память о древних жителях осталась в нашем языке и культуре. Чтобы пройти квест и получить подарок-сюрприз, приготовьтесь раскрыть 7 артефактов, которые помогут княжне попасть домой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вернуть княжну домой

Дочь Ярослава Мудрого — Анна Ярославна — переместилась в наше время с наказом от отца. Прошло уже 10 веков: жители города позабыли свою историю и не помнят, какие дела свершивши, князь в наследие оставил. Анне же поручено рассказать о том, как город затевался. И вот незадача, злые духи не дают ей вернуться к отцу. Вам нужно помочь княжне раскрыть все артефакты, выполняя задания на маршруте, чтобы Анна Ярославна смогла попасть домой.

Град Ярослава

На прогулке вы окунетесь в историю 11 века и увидите, как затевался град Ярослава. Вы пройдете по знаковым точкам города и узнаете:

Кто жил на этих землях и чем занималось местное древнее население ещё до прихода Ярослава Мудрого

Какие стены в Ярославле ошибочно называют кремлём, ведь в Ярославле нет кремля

Что такое город «рубленый» и город «земляной»

Как Ярослав одолел медведя и почему именно это место выбрал для Ярославль-града

А в конце вас ждут маленькие сюрпризы, благодаря которым история Ярославля останется с вами навсегда.

Организационные детали