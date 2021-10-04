По Ярославлю — на самокате!

Нескучное знакомство с визитными карточками и историей древнего волжского города

5
11 отзывов
В легком темпе и дружеском формате вы объедете главные достопримечательности, узнаете, чем ценны архитектурные памятники и старинные храмы города, что здесь происходило в Средневековье, как местное купечество стало своеобразным брендом.

И в результате поймете, почему наш прекрасный Ярославль — главный претендент на звание столицы Золотого кольца.
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!
По Ярославлю — на самокате!

Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии

Почему самокат? Он прост в управлении, способен проехать туда, куда автомобиль не может. Он дарит драйв и позитив. И он — самокат — из детства, и потому хотя бы на время прогулки можно вновь взглянуть на мир любопытными и радостными детскими глазами.

Насыщенный маршрут

  • Колесить начнем от улицы Почтовая. У края Медвежьего оврага вы услышите легенду об основании Ярославля, а в Рубленном городе побеседуем о княжеском периоде истории.
  • Прокатим вокруг кафедрального Успенского собора к знаменитой Стрелке. Проезжая по Волжской набережной, вы увидите здания Митрополичьих палат. А от Арсенальной башни доберемся до территории посадского Земляного города.
  • Вы узнаете о прошлом средневекового Ярославля, событиях 1612 года и знаменитых купцах города.
  • Также вы рассмотрите вблизи самые значимые храмы Ярославля.
  • На Ильинской площади поговорим об особенностях городской планировки.
  • Через малый Гостиный двор проедем на Богоявленскую площадь, чтобы изучить архитектурные памятники от Ивана III до дня сегодняшнего. И, полные впечатлений и настроения, вернемся в точку проката на Которосольной набережной.

Организационные детали

Прокат самоката оплачивается отдельно в точке сбора — 600 руб. /человека. Студентам и пенсионерам скидка 20% по предъявлению документа. Есть детский электросамокат. Максимальная грузоподъемность самоката — 110 кг.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у стадиона «Спартаковец»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Альбертина
Альбертина
Художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен, и, прочитывая страницы его истории, — вновь и вновь — каждый раз не перестаю восхищаться величием и красотой, силой духа и благородством, достоинством и милосердием людей, его созидавших.
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11 реальных отзывов от туристов

Наталья
4 окт 2021
Это была замечательная экскурсия! Великолепный экскурсовод и столько познавательного о городе.
Мы были на экскурсии вдвоем с дочкой (10лет), поэтому выбрали именно экскурсию на самокатах. Альбертина рассказывала историю с упоением, слушать её одно удовольствие. Она увлекала рассказом не только меня, но и дочь, задавая вопросы и получала на них ответы. Маршрут тоже продуман отлично - в нем отражалась история города в разные времена.
Спасибо большое! Обязательно посетим город снова и обратимся к Альбертине)))
С
22 сен 2021
Отличная экскурсия! Не скрою, нас привлекло то, что экскурсия на электросамокатах, хотя мы ни разу на них не катались (поэтому перед экскурсией был мини-урок). Удобно передвигаться по улицам и паркам. Альбертина очень интересно рассказывала факты из прошлого и настоящего. В ходе экскурсии пошёл дождь, но это не помешало нам.
Ольга
13 сен 2021
Спасибо огромное за удовольствие послушать историю и насладится видами древнего города Ярославля. Нас было трое и Аля - гид. От экскурсии не устаешь, потом в разговорах вспоминаются и обсуждаются услышанные факты. Интересно и подросткам и пенсионеру. Действительно необычная экскурсия - в следующий раз будем заказывать еще и на SUP - досках… город впечатлил и очень понравился. Еще раз Але спасибо за экскурсию. Советую всем.
А
30 авг 2021
Не смотря на холодный дождливый день, время провели прекрасно и узнали много интересного от нашего экскурсовода Тины! 👍
Впервые каталась на электросамокате и очень понравилось. Ноги не болели и после экскурсии наша прогулка продолжила сь по славном городу Ярославль.
Л
30 авг 2021
Спасибо нашему гиду Альбертине за прекрасную экскурсию по городу Ярославль на самокатах. Экскурсия очень необычная по форме и интересная по содержанию. Самокат освоили очень быстро, хотя ни разу на нем не каталась. Передвигаться на нем по городу было очень быстро и удобно. Посмотрели основные достопримечательности и узнали много нового. Альбертина интересный и позитивный человек. Очень рекомендую.
А
26 авг 2021
Чудесный экскурсовод, чудесный формат! Рекомендую.
А
15 авг 2021
Мы гости из Мурманска. Выбирали именно персональную экскурсию, а не такую, когда гид с мегафоном, а за ним толпа внемлющая слову:) И не ошиблись с выбором: 2 часа пролетели, как одно мгновенье. Сложилось такое ощущение контакта с человеком, как будто ты с близким родственником и он рассказывает о достопримечательностях города, который все больше покоряет твое серце своей красотой. Хотя мы не большие ценители прекрасного, обычные труженники севера среднего возраста, но заслушались живыми рассказами Альбертины и узнали для себя очень много нового. Да и дочке тоже было интересно (ей 18, думала, что «будет не очень», в итоге тоже в восторге). А так как экскурсия проходила на самокатах, мы даже не натоптали ноги:) Рекомендуем данную экскурсию, но обязательно в обществе этого превосходного экскурсовода. При этом цена совсем не большая, не часто такое бывает, но не жаль потраченных денег совсем Сохранили контакт Альбертины, в ближайшие дни, будем дальше посещать её экскурсии, впереди много интересного.
Н
4 авг 2021
Отлично! Всем рекомендую! Спасибо
О
1 авг 2021
Динамичная познавательная экскурсия подойдёт для путешественников любого возраста. Мы были с детьми 18 и 7 лет. Взрослые впервые пользовались самокатом, если у ребенка хотя бы небольшой есть опыт вождения, лучше взять детский самокат и предоставить ребенку удовольствие самостоятельного передвижения) (в агентстве есть детские самокаты
А
29 июля 2021
Чудесная экскурсия! Альбертина прекрасный рассказчик и собеседник. Содержательное и увлекательно путешествие за 2 часа
С
25 июля 2021
Приятно, когда экскурсовод прекрасно разбирается в теме и сам интересуется тем, что рассказывает.
У Тины при рассказе глаза горят и это здорово.
Электросамокаты прекрасно дополняют интересный рассказ. Мы покатались, развлеклись и узнали много нового про Ярославль.
Спасибо!

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