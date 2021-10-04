Мы гости из Мурманска. Выбирали именно персональную экскурсию, а не такую, когда гид с мегафоном, а за ним толпа внемлющая слову:) И не ошиблись с выбором: 2 часа пролетели, как одно мгновенье. Сложилось такое ощущение контакта с человеком, как будто ты с близким родственником и он рассказывает о достопримечательностях города, который все больше покоряет твое серце своей красотой. Хотя мы не большие ценители прекрасного, обычные труженники севера среднего возраста, но заслушались живыми рассказами Альбертины и узнали для себя очень много нового. Да и дочке тоже было интересно (ей 18, думала, что «будет не очень», в итоге тоже в восторге). А так как экскурсия проходила на самокатах, мы даже не натоптали ноги:) Рекомендуем данную экскурсию, но обязательно в обществе этого превосходного экскурсовода. При этом цена совсем не большая, не часто такое бывает, но не жаль потраченных денег совсем Сохранили контакт Альбертины, в ближайшие дни, будем дальше посещать её экскурсии, впереди много интересного.