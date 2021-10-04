Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии

Почему самокат? Он прост в управлении, способен проехать туда, куда автомобиль не может. Он дарит драйв и позитив. И он — самокат — из детства, и потому хотя бы на время прогулки можно вновь взглянуть на мир любопытными и радостными детскими глазами.

Насыщенный маршрут

Колесить начнем от улицы Почтовая. У края Медвежьего оврага вы услышите легенду об основании Ярославля, а в Рубленном городе побеседуем о княжеском периоде истории.

Прокатим вокруг кафедрального Успенского собора к знаменитой Стрелке. Проезжая по Волжской набережной, вы увидите здания Митрополичьих палат. А от Арсенальной башни доберемся до территории посадского Земляного города.

Вы узнаете о прошлом средневекового Ярославля, событиях 1612 года и знаменитых купцах города.

Также вы рассмотрите вблизи самые значимые храмы Ярославля.

На Ильинской площади поговорим об особенностях городской планировки.

Через малый Гостиный двор проедем на Богоявленскую площадь, чтобы изучить архитектурные памятники от Ивана III до дня сегодняшнего. И, полные впечатлений и настроения, вернемся в точку проката на Которосольной набережной.

Организационные детали

Прокат самоката оплачивается отдельно в точке сбора — 600 руб. /человека. Студентам и пенсионерам скидка 20% по предъявлению документа. Есть детский электросамокат. Максимальная грузоподъемность самоката — 110 кг.