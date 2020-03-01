Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Бангкок — самое главное за один день!

Исследовать культовые достопримечательности и насладиться атмосферой азиатского мегаполиса

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Древние великолепные храмы, крупнейшие музеи Тайланда, многообразие культурных площадок — все это Бангкок.

Мы обойдем основные достопримечательности столицы, поговорим о прошлом и настоящем города, его характере и местных традициях, а также полюбуемся живописными панорамами.
$87 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча — у ресепции вашего отеля
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Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!

Что вас ожидает

Яркие краски азиатского рынка
Первым на пути нам встретится знаменитый Цветочный рынок, где еще у входа вас одурманят ароматы экзотических растений и впечатлят размеры букетов. Вы узнаете о религиозных обрядах и о том, какие цветы следует приносить в дар богам, сделаете колоритные снимки и, если захотите, купите аккуратный веночек из лотосов и хризантем, охапку пестрых орхидей или вовсе килограмм роз, ведь цены здесь немыслимо бюджетны.

Храм «Изумрудного Будды»
Большой Королевский дворец — одна из главных достопримечательностей города. Я расскажу о его строительстве, главной святыне и династии, жившей здесь прежде, а также обращу ваше внимание на неприметные детали. После мы сможем заглянуть в не менее интересный храм «Лежачего Будды», расположенном поблизости, и увидеть красивейший храм Зари на противоположной стороне реки Чао Прая.

Напоследок, если захотите, мы посетим некогда крупнейший торговый центр Бангкока — МБК Молл. Я помогу не потеряться среди 2000 магазинов и проведу вас к смотровой площадке, открывающей живописный вид на город.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на английском языке. По запросу возможно проведение на русском языке, все вопросы лучше уточнить до оформления экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • 08:15 — встреча с гидом в вашем отеле, 14:00 (прибл.) — возвращение в отель.
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм. Если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: входные билеты, плата за общественный транспорт, страхование.
  • Отдельно оплачивается: трансфер, питание и напитки (детали уточняйте в переписке с гидом).
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!
Бангкок — самое главное за один день!

Экскурсия проводится в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у ресепции вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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