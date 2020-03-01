Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Яркие краски азиатского рынка

Первым на пути нам встретится знаменитый Цветочный рынок, где еще у входа вас одурманят ароматы экзотических растений и впечатлят размеры букетов. Вы узнаете о религиозных обрядах и о том, какие цветы следует приносить в дар богам, сделаете колоритные снимки и, если захотите, купите аккуратный веночек из лотосов и хризантем, охапку пестрых орхидей или вовсе килограмм роз, ведь цены здесь немыслимо бюджетны.

Храм «Изумрудного Будды»

Большой Королевский дворец — одна из главных достопримечательностей города. Я расскажу о его строительстве, главной святыне и династии, жившей здесь прежде, а также обращу ваше внимание на неприметные детали. После мы сможем заглянуть в не менее интересный храм «Лежачего Будды», расположенном поблизости, и увидеть красивейший храм Зари на противоположной стороне реки Чао Прая.

Напоследок, если захотите, мы посетим некогда крупнейший торговый центр Бангкока — МБК Молл. Я помогу не потеряться среди 2000 магазинов и проведу вас к смотровой площадке, открывающей живописный вид на город.