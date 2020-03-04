92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители.

Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
$188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — ресепшен вашего отеля
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У этой экскурсии92 отзыва
4.67
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок

Что вас ожидает

Открыть излюбленные уголки местных жителей
Знакомство с Бангкоком мы начнем с Люмпини парка, в котором можно понаблюдать за варанами, сидящими на деревьях, покормить рыбок, отдохнуть у тихого озера или побывать на уроке айкидо от японского мастера (если вы попали сюда в субботу). Исследовав парк, мы заглянем в лучшее кошачье кафе города, где можно выпить тропический смузи, поглаживая местных пушистых обитателей. А на самобытном цветочном рынке Бангкока вы не только полюбуетесь цветами всех видов и оттенков, но и узнаете, для чего именно они используются местными жителями.

Увидеть визитные карточки города
Не обойдем стороной и ключевые точки Бангкока – вы познакомитесь с особенностями религии тайцев в храме лежащего Буды и невероятно красивом Храме утренней зари, откроете страницы истории Сиама, узнаете, как древний тайский быт отличался от современного и чем интересно политическое устройство Королевства Таиланд в наши дни. Мы прокатимся на речном трамвайчике, любуясь городскими пейзажами с воды, побываем в необычном парке, который расположился посреди кладбища, сделаем фото у самого высокого здания Банкока и отдадим должное урбанистическим панорамам кварталов в стиле хай-тек.

Заглянуть в колоритные кварталы Бангкока
Вы пройдете улочками старейшего в мире Китайского квартала, зайдете в сувенирные лавки, попробуете экзотическую еду, которую готовят местные жители, и рассмотрите лучший стрит-арт Бангкока, созданный уличными художниками со всего мира. Затем мы посетим Индийский квартал – здесь вы познакомитесь с культурой и религией сикхов, узнаете об их традициях и заглянете в храм, где бедняков бесплатно угощают вегетарианской едой. А в Японском квартале, который станет финальным пунктом нашего маршрута, вы поужинаете вкуснейшим рамэном, пройдете по магазинчикам с аутентичными японскими товарами, и сможете продолжить вечер в традиционном японском онсэне – купальне с горячими термальными источниками.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: оплата гиду на месте В БАТАХ
  • У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Переезды на метро и речном трамвайчике (примерно 50-100 бат за поездку), еда и входные билеты в храмы (Храм лежащего Будды — 100 бат, Храм утренней зари — 50 бат)
  • Транспортные расходы, входные билеты и еду путешественники оплачивают за себя и за гида
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок
Многоликий Бангкок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, мне 39 лет. Я историк и востоковед. Десять лет прожил в Японии, а сейчас с семьёй живу в Бангкоке. Люблю пешие прогулки и сноуборд. В основном работаю в формате "Друг на прокат" с туристами из Японии и России, а также буду рад помочь вам в составления индивидуальной программы в соответствии с вашими интересами, организовать встречу в аэропорту и сопровождения.
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92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Были с друзьями на экскурсии 28 февраля. Владимир- замечательный гид. Нас очень устроил его формат " друг - сопровождающий".
Оказавшись в громадном городе за неполный день, самостоятельно мы бы ничего не увидели. А с Владимиром мы смогли, пусть бегло, но посмотреть и блеск, и нищету этого многоликого города. Наш сопровождающий друг очень чутко реагировал на наши пожелания. Расставив по ходу прогулки приоритеты, мы смогли интересно и насыщенно провести время!
26 февраля 2020
Экскурсия нам понравилась, хотя скорее эта была увлекательная прогулка по Бангкоку. Мы увидели места, которые точно не нашли бы самостоятельно. Узнали много о жизни Тайланда и Бангкока. Были и исторические, и познавательные факты. Очень понравился обед в Тайской семье. Владимир старался , чтобы этот день нам понравился и запомнился. Спасибо ему и Бангкоку. Мы рады, что побывали в этом многоликом городе и выбрали экскурсию Владимира.
22 февраля 2020
В целом мы остались довольны нашей экскурсией по Бангкоку с Владимиром. Мы, действительно, много увидели, в том числе жизнь города изнутри, как бы глазами местных жителей. Побывали во многих не туристических местах. И сориентировались, куда и как нам попасть в последующие дни. Может быть немного не хватало чёткости в организации, но думаю, что наш гид действовал из лучших побуждений, стараясь и показать как можно больше, и учесть при этом ещё и наши пожелания. Поэтому, хотя до некоторых мест мы добрались уже после их закрытия, и посмотрели только снаружи, в целом, считаю возможным поставить оценку 5 звёзд. Тем более, что Владимир потратил на нас даже больше времени, чем изначально планировал.
21 февраля 2020
Хорошая прогулка! Увидели много интересного за небольшой отрезок времени.
Для первого раза в Бангкоке, то что нужно.
Спасибо Владимиру.
16 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Увидели город со всех сторон - от шикарных районов, до трущоб. Интересно и познавательно.
15 февраля 2020
Добрый день всем. Владимир интересный и увлеченный человек, который с удовольствие показывает и рассказывает о городе, в котором живет. Много знает, хорошо ориентируется. Подстраивается под экскурсантов, а это очень важно. Спасибо. Было интересно и увлекательно.
12 февраля 2020
Бангкок в свете экскурсии Владимира и в самом деле МНОГОЛИК. Экскурсия не однозначна, но мы такие и любим. Любим видеть не вылизанные туристические места, не из окна тур. автобуса а глазами местного жителя. Экскурсия Владимира как раз про это. Про то, что Бангкок разный. Фешенебельные отели соседствуют с трущобами, чистые, хорошо пахнущие, красивые торговые центры и уличные рынки, такси и тук-туки и т.д. Не ждите исторических справок с датами и стилями архитектуры, Владимир не профессиональный гид, он друг, который водит вас по интересным местам своего города. Не стесняйтесь высказывать свои пожелания, Владимир подстроится под Вас. Почаще задавайте вопросы. Наша экскурсия началась в 9.00 и закончилась в 21.00. Мы туристы возрастные, нам хорошо под 60 лет, но мы выдержали и нисколько не пожалели. Так, что запаситесь удобной обувью, терпением и в путь. Владимир, спасибо за это безумно интересный день.
8 февраля 2020
Блогодарны случаю за знакомство с Владимиром. Экскурсия по Бангкоку была весьма содержательна. В то же время велась в форме непринужденной беседы о всех аспектах жизни города и его людей. Удалось прикоснуться как культурной жизни, так и быту и повседневной деятельности мегаполиса. Когда вернемся - обязательно еще встретимся. Рекомендую - не пожалеете.
4 февраля 2020
К концу дня (с 10 утра до 8 вечера) ноги гудели и на часах стояло "28.000 шагов", но получили море интересной и познавательной информации. Были там, куда бы сами не забрели.
20 января 2020
Экскурсия очень необычная. А точнее это прогулка по городу с другом, как и позиционирует Владимир. Без его знаний мы бы так быстро и шустро не обошли столько мест, а скорее просто бы не нашли их. Легко подстраивался под наши желания. Всегда комментировал историю мест без перегруза деталями и фактами. Если вы ищите классическую экскурсию с достаточным объёмом исторической информации, то это не сюда! Но нас как раз не это интересовало, поэтому время прошло комфортно и необычно)))
Ещё 82 отзыва

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