Alexandr K. проводит ещё 1 экскурсию

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Тестовая в долларах (групповая, част предоплатой, required phone, passport)

Alexandr K.
Alexandr K. – Гид из Бангкока
Вместе с гидом за 4 часа вы посетите Вацлавскую площадь, увидите Национальный музей 🖼, пройдетесь по самой большой площади Чехии — Карловой.

Проедете мимо «Танцующего дома» и окажетесь в Пражском граде, объединяющий три дворца и собор Святого Вита.

После этого посетите Малую сторону, перейдете по Карлову мосту, чтобы увидеть Старый город 🏙️.

Большую часть маршрута пройдем пешком, между районами будем перемещаться на автобусе 🚌.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • $20 за человека

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Тестовая в долларах (групповая, част предоплатой, required phone, passport)
тестовая экскурсия
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги лицензированного гида
  • Наушники
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 silom

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alexandr K.
Alexandr K.
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