Alexandr K. проводит ещё 1 экскурсию

Alexandr K. – Гид из Бангкока

Вместе с гидом за 4 часа вы посетите Вацлавскую площадь, увидите Национальный музей 🖼, пройдетесь по самой большой площади Чехии — Карловой.



Проедете мимо «Танцующего дома» и окажетесь в Пражском граде, объединяющий три дворца и собор Святого Вита.



После этого посетите Малую сторону, перейдете по Карлову мосту, чтобы увидеть Старый город 🏙️.



Большую часть маршрута пройдем пешком, между районами будем перемещаться на автобусе 🚌.